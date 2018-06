El uno a uno de España ante Irán

De Gea Sigue dubitativo, sin la confianza plena. Se refleja en esas salidas que no hace.Carvajal Notó la inactividad y apenas ganó la línea de fondo.Piqué Con 0-0 y los laterales tan arriba, actuó a campo abierto con pocos apoyos a su alrededor y se manejó como suele.Sergio Ramos Otro que no bajó la guardia y aunque Azmoun le ganó algunas, fue lejos del área.Jordi Alba No se coló por la rendija, como suele. Busquets Enorme dificultad con tantos compañeros por delante de la pelota. Y salió del apuro: es el mejor pivote.Lucas Vázquez Ni abrió por fuera en la derecha, ni sorprendió por dentro en el área.Silva No desesperarse y en cuanto apretó un poco, conectó por dentro.Iniesta Esta vez no dio velocidad al juego con su rapidez mental.Isco Como ante Portugal, fue el nexo entre media y delantera.Diego Costa Ni espacios ni apoyos.Koke Piernas para echar una mano a Busquets.Asensio Se ubicó en la derecha y apenas soltó alguna carrera para desahogar.Rodrigo Una buena jugada.