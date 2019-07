La selección española femenina sub 19 de las sevillanas Rosa Márquez y Olga Carmona perdió por 3-1 en las semifinales del Europeo sub 19 ante Francia, rival al que batió en la final el año pasado, y no podrá defender la corona conquistada en 2018.

Tras finalizar el tiempo reglamentario con 0-0 en un duelo igualado, en el tiempo extra Francia se adelantó en el marcador al borde del final del la primera parte de la prórroga por mediación de Melard. Con España volcada a por el empate, Becho sentenció con dos tantos más antes de que Del Castillo cerrase el choque poniendo el 3-1.

Las dos sevillanas, piezas básicas en el combinado nacional y que ya el año pasado se proclamaron campeonas de Europa de la categoría, fueron titulares. La jugadora del Betis es capitana de la selección y la del Sevilla logró el tanto del triunfo en la fase previa ante Inglaterra (0-1) que certificó la clasificación para estas semifinales y el billete para el conjunto de de Pedro López para el Mundial sub 20 del próximo año (en la India o Corea del sur).

Antes, Alemania, con al que España empató 0-0 en el tercer encuentro de la primera fase, se impuso en la otra semifinal a Holanda por 3-1 en un partido resuelto en los últimos instantes. El cuadro germano se adelantó por mediación de Kossler en el minuto 19, pero las oranje empataron pasada la hora de partido por mediación de Baijings. En el minuto 81 Müller adelantó de nuevo a las germanas, de penalti, y con Holanda volcada en busca del empate Shekiera Martínez sentenció casi sobre la bocina del tiempo reglamentario.