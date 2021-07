España se atascó en el debut olímpico

NADA tiene de tragedia comenzar con tablas una fase de grupo, pero lo cierto es que el empate con Egipto no es lo esperado. Ganarle a los egipcios se daba por descontado y era un capítulo de obligado cumplimiento para confirmar el sello de favoritos que nos han endosado. Ganarle a Egipto y a Australia estaba en el guión para jugarnos los cuartos con Argentina el próximo miércoles, pero ahora es el domingo con Australia la cosa.

Se encontró España con un rival ordenado y muy decidido y ágil en las disputas. Salió con esa lección que tan bien han asimilado nuestros rivales, consistente en poner a todo el equipo por detrás del balón, hacer muy largo el partido y a ver si surge una oportunidad de cantar bingo. Y si los egipcios estuvieron en pleno por detrás de la pelota, en España hubo algún futbolista, Oyarzábal por ejemplo, que jugó a contraestilo precisamente al ubicarse por delante del balón.

Fue España la que tuvo el peso del partido. No podía ser de otra manera, pero el hecho de que el portero egipcio sólo detuviese un balón, aquel desmañado cabezazo de Rafa Mir a sus manos en gran centro de Miranda, da idea de cómo no supo España rentabilizar sus insultantes tiempos de posesión. La otra ocasión de gol fue un tiro al palo de Ceballos poco antes de caer lesionado, pero si Eishenawy, guardameta de Egipto, se va a casa sin ducharse no hubiera extrañado.

España se atascó en el debut olímpicoPor supuesto que su homólogo Unai Simón tampoco hubiera necesitado de la ducha, pero eso entra dentro de lo lógico. Se acabó sin goles el debut en estos Juegos Olímpicos que con tanta ilusión se afrontaron, pero no es una tragedia. Y en esta puesta de largo hay que confiar en el equipo, pero no será un camino de rosas, sino que habrá demasiadas celadas que esquivar en una competición que arrancó con la feliz nueva del partidazo que hizo Diego Lainez en la goleada a Francia.