“Esperamos ganar un título más para Yamaha y para el equipo”

EL piloto Carlos Campano vuelve a España tras pasar más de once años en Brasil con el equipo Yamaha y donde ha cosechado grandes éxitos. Ahora se encuentra centrado en el campeonato nacional de motocross y con las vistas en la próxima carrera que se celebrará en Calatayud.

–¿Cómo se está planteando el campeonato nacional?

–La verdad es que tengo un buen colchón de puntos aunque en la última en Huelva no la pude acabar por un problema mecánico pero seguimos líderes y estamos en la lucha por el campeonato. Nos quedan tres carreras por disputar y, en parte, es como comenzar de cero porque tanto José Antonio Butrón como yo estamos muy cerca los unos de otros, con un nivel muy parecido y peleando en cada manga por ganar; así que va a ser un campeonato bastante emocionante hasta el final y me lo estoy pasando bastante bien por lo que esperamos poder dar el 100% del potencial que tenemos e intentar ganar un título más para Yamaha y para el equipo.

–En una entrevista reciente aconsejaba a quienes quisieran dedicarse a este deporte que el motocross requiere mucho sacrificio, ¿cuál diría usted que es el más duro?

–Lo peor de nuestro deporte son las lesiones. Tenemos un riesgo grande, llevamos mucha velocidad y contacto, es muy técnico de manera que cualquier fallo te deja en el suelo y es la peor parte de nuestro deporte. Asumiendo eso, lo más difícil es que dependiendo de donde hayas nacido vas a tener que moverte y dejar a la familia atrás. En España, ser piloto de motocross es más complicado porque no hay una estructura ni unas ayudas que te permitan ser profesional 100x100. Ahora estoy disfrutando más de la competición y estoy más tranquilo. Pero si eres joven y tienes las miras altas, tienes que tener claro que te vas a tener que ir fuera y competir fuera si quieres conseguir algo en el mundial.

–Actualmente es el mentor de Salvador Pérez, un quinceañero murciano. ¿Cuáles ve usted que son sus fortalezas?

–Estamos muy contentos con él. Entró en el equipo con Eduardo Castro con nueve años y corría con la 65 cc. y ahora está en 125 cc. Este año lo está haciendo muy bien, está evolucionando bastante y va a competir con el equipo oficial de Yamaha en el Europeo, que es una oportunidad increíble que sé que va a aprovechar porque está bastante enfocado y concentrado. Sabe que el motocross es complicado y que se lo tiene que currar por lo que, ya sabiendo eso, y teniendo talento y ganas le ayudaremos en todo lo que podamos. Además se ha puesto mucho más fuerte respecto al año pasado.

–¿Cómo desarrolla esta labor de enseñanza

–Estoy montando una escuela que no la tengo operativa al 100% porque tengo muchas carreras y no puedo dedicarme a enseñar a los chavales en exclusiva. Sin embargo, tengo algunos como Salvador y los compañeros de Brasil, que entrenamos juntos y vamos todos mejorando. Aquí en casa tengo una estructura con todo lo que nos hace falta: una casa independiente para que ellos puedan tener su intimidad, gimnasio, etcétera. Con los 37 años que tengo no debería estar corriendo sino retirado desde hace años, pero como me encuentro bien sigo compitiendo y luchando por ganar carreras. Lo normal en la carrera profesional de un piloto de motocross es que a los 30 años se deje de rendir al mismo nivel, No obstante, tengo todo preparado para cuando el día de mañana deje de competir, estar centrado en la escuela. Este que es el primer año en el que hemos comenzado a andar estamos muy contentos. Es un proyecto nuevo y estamos aprendiendo todos juntos. Con los atletas más formados, organizamos las fechas y las carreras, los objetivos que necesitamos alcanzar y sabemos las debilidades que tenemos cada uno para trabajar en ellas y poco a poco vamos cogiendo el ritmo, vamos mejorando e intentando estar lo mejor preparados posible para continuar con las competiciones durante el año.