El Real Vallodolid tajante con el nuevo escudo: "Si no se vendieran camisetas el balance no se resentiría"

El director del Gabinete de la Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha explicado este lunes que en el caso de que los aficionados no compren este verano la camiseta con el nuevo escudo, que no ha gustado a una parte de la afición y ha insistido en que no se cambiará, el balance presupuestario del club no se resintiría, al menos gravemente, porque esa parte "no llega al cinco por ciento de los ingresos".

"Los ingresos por merchandising del club no son especialmente relevantes para el presupuesto, aunque, obviamente, entendemos la repercusión social que ahora ha tenido esta toma de decisión sobre el cambio del escudo para una parte de nuestros abonados y aficionados, pero no se harán cambios", ha recalcado Espinar ante los periodistas.

El hecho de mantener el escudo, pese a la respuesta social, ya lo había confirmado la semana pasada, aunque este lunes ha admitido que algo así, como el cambio de un escudo, "es comprensible" que pueda tener una respuesta negativa y, en este contexto, ha subrayado: "Ya sabíamos que no iba a haber una opinión unánime y nosotros entendemos todas".

"Estamos transitando por este periodo en el que ahora estamos siendo receptores de todas las quejas y aceptamos, desde el respeto más absoluto, todas las opiniones", ha recalcado.

Sobre los fichajes, se ha remitido a la dirección deportiva y respecto a los próximos pasos en la pretemporada ha subrayado que existe "un cronograma claro" y primero va a ser la presentación de las camisetas y después, irá la campaña de abonados, y que todo ello "para mediados del mes de julio estará resuelto", ha aseverado.

Respecto a los trámites para la nueva ciudad deportiva, ha precisado: "Estamos pendientes de que el Ayuntamiento elabore el pliego, lo publique y pase el periodo que se requiere para que cualquiera que piense que puede optar a esa concesión manifieste su voluntad y, si no es así, pues seremos nosotros, pero obviamente todo ello dentro de esos plazos que hay que respetar por cuestiones administrativas".

Por último, sobre los partidos de preparación en pretemporada ha admitido que ha habido conversaciones con el Nápoles para disputar un amistoso pero que, por el momento, "no se puede confirmar absolutamente nada".