Falknor, cuarto fichaje del Sevilla Femenino

Claire Elisabeth Falknor (Dayton, Ohio, 1993) es el cuarto fichaje de Sevilla Femenino. La estadounidense llega procedente de la EDF Logroño, equipo en el que lapasada campaña se estrenó en España.

La nueva centrocampista nervionense fue internacional por su país en categorías inferiores, desarrollando toda su etapa formativa en equipos de Ohio y Florida. En 2016 recaló en el Bayern de Múnich, regresando hace dos temporadas a su país para formar parte del Houston Dash de la máxima categoría.

En su etapa en el conjunto riojano disputó 29 encuentros. "Estoy en un nuevo equipo, en una nueva ciudad y eso me hace muy feliz", dijo a los medios oficiales del club la norteamericana", que se refirió al estilo de juego del que le ha hablado el técnico Cristian Toro: "Tiene ideas similares a las mías sobre cómo jugar al fútbol. Soy centrocampista, aunque he actuado también como defensa. Soy una jugadora intensa a la que le gusta trabajar duro, también me gusta ser expresiva y creativa" afirmó Falknor, feliz de formar parte de la evolución que se está produciendo a nivel general en el panorama del fútbol femenino: "Yo veo y siento cómo está creciendo el fútbol femenino y es increíble ser parte del cambio. La gente está viendo que la mujer también puede jugar. Me gusta concentrarme en cada día dando lo mejor de mí para seguir creciendo".