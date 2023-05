Fatal la crispación del arbitraje

CUANDO menos y donde menos se esperaba saltó la sorpresa. Perder ante el Girona no entraba en los cálculos del menos optimista de los sevillistas, como no entraba en los cálculos béticos que prosiguiera el listado de injusticias arbitrales. Y en la vertical del fútbol español, el Caso Enríquez Negreira continúa haciendo estragos en su credibilidad. A la primera barrabasada sale el affaire del ex árbitro catalán a relucir y eso no hay quien lo pare.

Es un auténtico tsunami lo que está cayendo sobre el estamento arbitral, ese que debería ser ejemplo y no pararrayos de la iracundia de quienes se sienten agraviados. Cuando el arbitraje debiera estar a salvo de cualquier mancha sospechosa, resulta que los errores aumentan. Y no sé si está influyendo, pero los innumerables tarjetazos que reciben nuestros futbolistas deben tener alguna causa, ¿quizá la crispación que sufren los árbitros por los ataques que padecen?

¿Qué fue primero la crispación o el autoritarismo de unos colegiados que se emplean justicieramente con el débil y permisivo con los de siempre? El curso está ya en su recta final y hay muy pocas situaciones confirmadas, quizás sólo que el Elche baja y el Barça gana la Liga. Por lo demás, cruentas batallas por Europa y por salvarse estamos viviendo y las que nos quedan por vivir. Quiere decirse, entonces, que hay que pedirles a los colegiados que templen gaitas.

Templar gaitas sería una salida que hablaría bien del arbitraje y no estaría mal que aparcasen los autoritarismos, mayormente con el débil o con el que, aun no siendo tan débil, ocupa una infrecuente plaza en la tabla. Y a todo esto el VAR, un elemento con vocación correctora que lo que menos hace es corregir y que muchas veces induce desde la comodidad del laboratorio al error del que está a 120 pulsaciones con una grada gritando. Prueben a templar gaitas, a ver qué pasa.