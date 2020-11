Fernando Alonso 'loco' porque el circo de la F1 vuelva a comenzar

Fernando Alonso no puede ocultar ya las ganas de que arranque el próximo campeonato de Fórmula 1. El asturiano lleva todo el año preparando cuerpo y mente para su esperado regreso y cada vez tiene mejores sensaciones, unas buenas sensaciones que se han podido ver en los dos días que ha corrido en Abu Dhabi.

Alonso ha completado nada más y nada menos que 1.000 kilómetros a lomos de su Renault RS18 en el circuito de los Emiratos Árabes. El piloto español ya dijo que debido a la crisis provocada por el coronavirus le estaba siendo muy complicado entrenarse de manera adecuada para la nueva temporada. Aún así, parece que poco a poco se va haciendo al nuevo volante, al equipo, a las curvas y a esa trepidante velocidad que ya le costaba recordar.

116 laps today, 74 yesterday... @alo_oficial has completed our extensive testing programme with his new best friend: the R.S.18. @BAH_Int_Circuit AND @ymcofficial? ✅#RSspirit pic.twitter.com/1TWyBENroJ