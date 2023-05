¿Final anticipada hoy en Manchester?

LAS horas y los días cabalgan de forma inexorable hacia el partido de partidos en el fútbol según Sevilla, pero vaya castaña lo que hay en estas vísperas. Lo de mañana en Dato se las trae, con la posibilidad más que posible de que el Sevilla se cargue a la Vecchia Signora y valide el pasaporte al 31 de mayo en todos los almanaques de Budapest. Tremenda cita en Nervión. No queda una sola entrada en taquillas y la expectación es de aúpa.

¿Y qué me dice de lo que se anuncia para esta noche en Manchester? Es, según todos los indicios, una final de Champions anticipada este City-Real Madrid que arranca sin que ninguno vaya ganando. Aquel inopinado zapatazo del belga De Bruyne que hizo imposible el esfuerzo de su compatriota Courtois quizá llevase algo de injusto en su mochila, pero que le da un plus de interés a este turno de vuelta en Etihad Stadium no habrá quien lo ponga en duda.

¿Se trata de una final anticipada? Sin desmerecer a nadie, es muy probable que City y Realísimo sean los favoritos para llegar al Cuerno de Oro con esa vitola. El City no pierde desde febrero ante el Tottenham y el Madrid se mueve en la Champions mejor que nadie. Es, además, el vigente campeón con el tremendo bagaje de cómo el pasado curso llegó a la meta. Una de sus víctimas fue, precisamente, su rival de esta noche noqueándolo en Chamartín tras una remontada inolvidable.

Son dos filosofías distintas las que imponen Carletto y Pep, más resueltamente resultadista el italiano y más taimadamente el catalán, que edulcora el pragmatismo con un fútbol tan combinativo como efectivo. Estamos ante un plato futbolístico de primer orden y que es como la antesala de otro plato tan sabroso como el de mañana en el coliseo de Dato. Luego, tres días después, habrá derbi, pero vayamos por sus pasos y no dejemos que ese árbol nos prive de ver este bosque.