El Galateia se adjudicó la XIX PalmaVela en Maxi A

Tal y como apuntaban los partes, el viento se hizo de rogar en la bahía de Palma pero no impidió que el Comité de Regatas diese el bocinazo de salida para una emocionante jornada final de la PalmaVela. La cita que organiza el Real Club Náutico de Palma, en la que han competido 110 barcos de 20 nacionalidades, cerró este domingo su décimo novena edición coronando a los campeones de las catorce categorías participantes.

Los vencedores de la 19ª PalmaVela fueron: Galateia (Maxi A), Stormvogel (Maxi B), Elena Nova (ORC 0-1), Scamp Three (ORC 2), Immac Fram (ORC 3), Just the Job (ORC 4-5), Ffinally (ORC Sportboat), Smerit (ORC A2 0-3), Blaumarina I (ORC A2 4-5), Team Balearia RCNP (J80), Capa (Dragón), Seljm (6 Metros), Marigan (Época) y Little Thila (Espíritu de Tradición).

No hubo sorpresas entre la flota de Maxi A. El Galateia de Chris Flowers, que cuenta con David M. Leuschen a los mandos, selló su carta victoria parcial este domingo en la bahía de Palma, logrando un total de cuatro primeros y descartando el tercer puesto anotado que le permite vencer con cinco puntos de ventaja sobre el Magic Carpet de Sir Lindsay Owen, que fue segundo. El bronce final se lo llevó en esta ocasión el Vera, que patronea Nicolás González.

Los Maxi B también terminaron sin cambios en cabeza y el Stormvogel de Ermanno Traverso pudo confirmar su triunfo con una segunda posición anotada en la última prueba, adjudicándose así el título por delante del Atalante de Romain Mouchel, que firmó hoy un primero y termina en la segunda posición de la tabla. Por detrás, se lleva el tercer puesto el Anima II de Christian Hentschel.

En la división de cruceros de mayor eslora, ORC 0-1, el Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz revalidó el título de la PalmaVela este domingo después de firmar un tercero empatado con el Urbania de Tomás Gasset. Con este resultado y gracias al primer puesto anotado en la primera manga, el Swan 42 de Plump y Sanz vence con medio punto de ventaja sobre el Pez de Abril de José María Meseguer, que ascendió desde la cuarta hasta la segunda posición de la general. En la tercera posición finaliza el Nadir de Pedro Vaquer, que partía este domingo desde la quinta posición.