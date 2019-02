Ganar como única opción

El Real Madrid visita al Levante, al que no ha ganado en sus últimos tres partidos en LaLiga Santander, sin margen de error después de la derrota sufrida ante el Girona en el Santiago Bernabéu que interrumpió una racha de cinco triunfos consecutivos en un frenazo antes de los clásicos.

El Ciutat de Valencia es el escenario donde el Real Madrid inicia una serie de encuentros decisivos en su temporada. Obligado a ganar para no despedirse definitivamente de la Liga a una semana de disputar un clásico decisivo. Entre medias otro duelo de altos vuelos ante el Barcelona para dirimir una plaza en la final de la Copa del Rey.

Había hecho lo más difícil el equipo de Santiago Solari, salir airoso de visitas al Camp Nou, Wanda Metropolitano y el Johan Cruyff Arena, recuperando confianza a base de resultados positivos más buen fútbol, cuando se desconectó en el momento más inesperado. El Girona, que llevaba meses sin ganar, volvió a bajar a la tierra al conjunto madridista.

Solari cuenta con las bajas para visitar al Levante del capitán Sergio Ramos, sancionado, y que dejará su sitio a Nacho, más el lesionado Marcos Llorente. Con Casemiro apercibido para el clásico, la ausencia de su sustituto natural puede dar la oportunidad a Fede Valverde arropado por Kroos y Modric.

La mayor duda por despejar en el Real Madrid de Solari vuelve a radicar en el tridente ofensivo al que todo indica que regresará Vinicius, tras su suplencia por descanso ante el Girona, y con Benzema con puesto asegurado como 9. Entre Lucas Vázquez, favorito, y Bale más Marco Asensio está el puesto restante en un equipo con el que ya entrena Isco, pero no se le espera entre los citados.

El Real Madrid perdió en dos ocasiones de sus 12 visitas ligueras al Levante. El empate del pasado curso cortó una racha de cuatro victorias consecutivas.

El Levante llega al duelo en el Ciutat de Valencia reforzado por su triunfo en Vigo la pasada semana que lo mantiene en una cómoda decimosegunda posición, con siete puntos de margen respecto a la zona de descenso.

Su técnico, Paco López, tiene la baja por lesión de Postigo y Coke, quien no se ha entrenado junto a sus compañeros durante la semana por unas molestias musculares, mientras que Toño García sigue en prisión desde el pasado 8 de febrero. Además, el delantero Borja Mayoral no podrá jugar al estar cedido por el Real Madrid. Recupera a Cabaco, sancionado ante el Celta, y que regresaría al once inicial en el puesto de Coke.

En principio, y tras el buen rendimiento del equipo en Vigo, el preparador valenciano podría mantener el equipo casi idéntico con la entrada de Roger por Mayoral junto a Morales en ataque.

La única duda es saber si Rubén Rochina, aquejado durante la semana de unas molestias, forzará para jugar ante el Real Madrid. En caso de no hacerlo, el marfileño Doukoure entraría en el equipo.