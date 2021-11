Garbiñe Muguruza: "Estoy más motivada que nunca para volver a competir"

Garbiñe Muguruza echó el cierre a la temporada con el triunfo en las Finales WTA disputadas en Guadalajara (México), un trofeo que la coronó como "Maestra" del tenis femenino. Un logro que fue a caer a manos de una jugadora española por primera vez en la historia.

La jugadora de 28 años ha podido disfrutarlo. Ha desconectado de la intensidad que provoca el circuito y ahora planifica el inicio de una nueva temporada cargada de retos. Garbiñe sueña en grande y su objetivo es cerrar el círculo de los títulos del Grand Slam.

La tenista española atendió a la Agencia EFE, a la que contó sus planes y sensaciones en una entrevista en la sede de la compañía de seguros Cáser en Madrid.

-¿Le ha dado tiempo de descansar y desconectar después de ganar el título de las Finales WTA en Guadalajara?

-Afortunadamente me ha dado tiempo a descansar porque la temporada ya se ha acabado y lo bueno de este torneo, de las Finales WTA es que cuando gana uno puede celebrarlo porque no hay ningún torneo después. Es el último torneo del año. Normalmente cuando te va bien en un torneo tienes que irte al siguiente y nunca te da tiempo de descansar y de hacer una bonita cena y celebrar. Y en esta ocasión sí he tenido la oportunidad.

-¿Cuando retoma la actividad?

-La verdad es que nunca la he dejado. La vida de atleta es eso, que puedes descansar pero no te puedes relajar mucho y como que el cuerpo, la actividad física. Pero sí, dentro de unos días volveré a los entrenamientos para hacer una buena preparación en el mes de diciembre y empezar en enero.

-Ya tiene planificada la temporada

-Si, mi preparación empieza ahora en diciembre, que es muy fuerte, sobre todo físicamente y después ya empiezo la gira australiana en enero.

-¿Como ha salido del año tras ganar las finales WTA? ¿Ha supuesto el triunfo en Guadalajara un impulso anímico, de energía?

-La verdad es que el 2020 ya fue bastante complicado y el 2021 pese a los protocolos, las burbujas, la falta de público y todo hemos podido jugar y eso ha compensado lo que echábamos de menos al final y el fin de temporada ha sido revitalizante porque ha sido en Latinoamérica, ha sido en la Copa de Maestras que el año pasado no se pudo jugar. Un triunfo muy especial... todo en general. Un año complicado que ha terminado muy bien.

-Después de un año como este y antes de volver a empezar ¿Como afronta el regreso? ¿Le da pereza por todo lo que viene por delante o le estimula?

-Me motiva. La temporada de un tenista es muy larga y tampoco uno lo mira así como si fuera una montaña. Va poco a poco, es mes a mes, va por giras. Uno se organiza bien para que no se haga muy pesado porque es verdad que es extenso, pero qué va, todo lo contrario. Más motivada que nunca para volver a competir, seguir con esta inercia que llevo, que es muy buena, que me está dando muchos frutos.

-¿Entre sus retos tiene ahora el de cerrar el círculo del Grand Slam? Le queda el Abierto de Australia y el de Estados Unidos.

-Siempre es algo que he querido. Sobre todo cuando jugué la final de Australia el pasado año, que es un torneo de Grand Slam que no tengo... sí, me encantaría cerrar el círculo de los Slam... cualquier tenista, ¿no?. Pero es un objetivo a tener y mantenerme en la cima del tenis, compitiendo por los trofeos. Siempre es mi objetivo.

-¿Los retos le suponen presión? ¿Como lleva esa situación?

-No. Yo ahora lo gestiono mejor. Antes, de hecho, nunca quería compartir mis objetivos mucho por si acaso... ahora estoy más abierta a decir honestamente que me gustaría ganar este u otro torneo, completar esto, lo otro... Yo creo que es genial. Son los objetivos que todo el mundo sueña, a mí me encantan y me pongo presión pero creo que eso es bueno. Mientras sueñe en grande es bueno que sienta presión.

-¿Siente que ha madurado? ¿Que diferencias hay ahora con la jugadora que empezó?

-Han pasado bastantes años en competición jugando en el circuito WTA. Al final eso suma. La carrera de una atleta es corta pero cada año es como que se aprende mucho. Me considero ahora mucho más formada y madura aunque no es una palabra que me encante utilizar a la hora de gestionar todo tipo de situaciones estoy en una posición mucho mejor.

-Han pasado un año duro, lleno de controles, burbujas, protocolos. ¿Sientes algún tipo de incertidumbre porque se pueda volver a una situación parecida?

-No por ahora. Justo se está volviendo a la normalidad. El año pasado sí hubo más incertidumbre pero irónicamente pese a que ha sido complicado más o menos lo hemos llevado bien. Ha habido semanas duras, con un cúmulo de todo pero yo creo que se presenta bien el año que viene ya con un circuito más tranquilo, más claro, sin tanta incertidumbre que es lo que peor se lleva.

-¿Ahora en pleno descanso, sigue algún acontecimiento deportivo? ¿Por ejemplo, la Copa Davis?

-Lo he estado siguiendo. Siempre sigo a mis compañeros y compañeras de tenis. Intento desconectar también. Ver series y ver pelis y todo pero eso siempre sigo.

-¿Como ve el tema de Peng Shuai y todo lo que está pasando? ¿Lo comentan entre ustedes?

-Es una desgraciada situación. Simplemente apoyo lo que ha dicho nuestro presidente Steve Simon sobre ello. Espero que esté bien. Que se encuentre en un sitio seguro y que sepamos más pronto de esa situación que estamos un poco todos a la espera.