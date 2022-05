Juanpe López: "Voy a disfrutar todos los días que pueda la maglia rosa"

El lebrijano Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que se enfundó la maglia rosa tras finalizar segundo en la cuarta etapa del Giro de Italia, que concluyó en el Etna, se mostró "muy contento" de lucir un maillot que espera "disfrutar todos los días que pueda".

El ciclista sevillano, de 24 años, sólo fue superado en la línea de meta por el alemán Lennard Kanma, que se llevó la etapa.

Un sueño hecho realidad 💖 De las carreteras de Lebrija a vestirme con la maglia rosa del @giroditalia 🇮🇹 GRACIAS 🙏🏼 📸 @SprintCycling pic.twitter.com/CHivs7WYh4 — Juanpe López (@juanpelopez97) May 10, 2022

"Estoy muy contento de vestir este maillot. Necesito disfrutar este momento y este día y todos los que pueda con este maillot", dijo el corredor español, que fue alcanzado por el corredor germano a falta de tres kilómetros para el final.

"Estoy muy feliz de ponerme la maglia", dijo un emocionado López. "No lo creí en el momento hasta que alguien me dijo que tenía la maglia rosa. Después de 10 minutos finalmente me di cuenta. Lo disfrutaré hoy, mañana, no sé cuántos días lo tendré, pero disfrutaré cada momento", insistía.

Sobre su ataque en la subida al Etna, dijo: "Mi director me dijo que intentara entrar en la parte más difícil y así lo hice. Era el mejor momento para marcar la diferencia y cuando fui me sentía fuerte. Nunca se sabe lo que sucede, así que lo intenté, pero Kamna me atrapó en los últimos 2-3 km y luchamos por el sprint. Pero casi me estrello y... nada. Quería ganar pero era muy difícil. Luego descubrí que logré la maglia y estoy muy feliz", insistía.

El corredor de Lebrija es el segundo español desde Alberto Contador en vestir de rosa: "Cuando Contador ganó aquí (2011) no lo vi por la tele porque empecé muy tarde en el ciclismo. Por supuesto, lo sé por los medios de comunicación".

Y también habló de los momentos duros de esa subida. "Lo intenté en la parte más dura y ahí pude hacer la diferencia. Después Kanma me pilló y peleamos por el sprint final, pero no lo conseguí. No pudo ser. Ha sido muy difícil pero tengo el maillot, que es lo importante. No sé cuantos días lo tendré pero lo voy a disfrutar sea lo que sea. Voy a disfrutarlo cada día",