Gran paso del Sevilla C de cara a la salvación

El Sevilla C dio un gran paso adelante en su lucha para salvar la categoría en Tercera División. El líder de la liguilla de descenso, se impuso en su primer partido ante la Lebrijana tras descansar la jornada inaugural de esta segunda fase de la competición en la que se van a definir los objetivos.

Los de Lolo Rosano dieron un gran salto con tres puntos que los colocan con 29, a 8 del Cabecense, que es quien marca la línea de los cinco que están en posición de descenso en este grupo X. Con un solitario gol de Francis (1-0), los sevillistas superaron al equipo lebrijano en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y tienen este domingo una a priori cómoda visita a Arcos.

El otro gran triunfador de esta jornada en este grupo es el Gerena, que venció precisamente al equipo de la sierra de Cádiz, además cómodamente, con tantos de Tore, Sergio Rodríguez y Perotti (3-0). Los de Juan Ramón Martín están terceros con 26 puntos, pero por debajo, de momento, del Conil, que tiene 24 pero mejor coeficiente. Igual le pasa al Castilleja, que sumó un solo punto en su duelo ante el Cabecense, y aunque pierde un puesto está con 25 de momento en zona de permanencia. Rozó el triunfo ante los de Rogelio Sánchez, al que se adelantó con un gol de Moro y pudo haber aumentado su ventaja con un balón al palo de Guilles Solís y un gol anulado a Wojcik aparentemente legal. En el 83 empató el Cabecense por medio de José Mari, y en el descuento Finidi pudo dejar los puntos en casa, pero su remate lo atajó Iván Casas.

El que lo tiene difícil es el Coria. El debut de Puma en el estadio Guadalquivir no pudo saldarse con triunfo, aunque al menos Gonzalo, de cabeza, pudo salvar un punto en la recta final ante un Conil que se adelantó por medio de Cuenca y que pudo hacer el segundo en un mano a mano que salvó Navajas. Los ribereños le pusieron fe en el tramo final y fueron, en el cómputo global del partido, superiores, pero la ansiedad y un rival con veteranía y muchas precauciones defensivas lo siguen dejando en una situación complicada, con 17 puntos, a 8 del Castilleja y teniendo que descansar la próxima jornada.

'Play off' intermedio

En el 'play off' intermedio el Utrera logró una valiosa victoria ante Los Barrios (2-0) con goles de Rubén Cruz y Jairo Caballero, lo que le permite seguir en posición de jugar esa liguilla de repesca por el ascenso junto al Córdoba B, que también ganó al Rota (3-0).

Mientras, el Antoniano tuvo la mala suerte de caer en Pozoblanco (2-1) con un gol en el descuento.

En el play off por ascender un gol de Chuma derrotó al líder San Roque de Lepe en el duelo entre los onubenses y el Xerez CD que curiosamente deja a su vecino, el Xerez DFC, que no jugó, como líder con hasta 5 puntos menos. Las cosas de los coeficientes y de un formato de competición que cada semana recibe críticas y que no gusta a nadie.

Resultados Tercera División

'Play off' por el ascenso

Puente Genil-Ceuta (1-1)

San Roque Lepe-Xerez CD (0-1)

Ciudad de Lucena-Xerez DFC (aplazado)

'Play off' intermedio

Utrera-Los Barrios (2-0)

Córdoba B-Rota (3-0)

Pozoblanco-Antoniano (2-1)

'Play off' de descenso

Sevilla C-Lebrijana (1-0)

Castilleja-Cabecense (1-1)

Gerena-Arcos (3-0)

Coria-Conil (1-1)

Descansó: La Palma