Grupo E Mundial Qatar | España, Alemania, Japón y Costa Rica

Toca analizar cada uno de los grupos que deparó el sorteo de abril para la fase de grupos del Mundial de Qatar.

En esta ocasión, analizaremos el grupo E de este mundial, el cual está conformado por las selecciones de España, Alemania, Costa Rica y Japón.

España

La trayectoria reciente de la Roja invita al optimismo, aunque el juego de la selección es a veces demasiado lento y se caracteriza por no asumir riesgos y mantener la posesión y el control del juego en todo momento.

Si los jóvenes Gavi, Pedri o Ansu Fati cobran mucho protagonismo, las posibilidades de España aumentan exponencialmente. Aportan esa verticalidad que tantas veces falta en el equipo de Luis Enrique.

Además, los nombres de ataque como Dani Olmo, Sarabia y Ferrán Torres pueden aportar un potencial ofensivo enorme. Sin embargo, a pesar de que ya lleva contando cierto tiempo la selección con ellos, a la selección le suele costar marcar.

Por otro lado, los veteranos Carvajal, Morata, Koke, Busquets y Jordi Alba dan empaque al grupo con su experiencia.

España no debería tener problemas para pasar a octavos. Sin embargo, el nivel de Alemania le pondrá en aprietos y Costa Rica y Japón también le crearán problemas si vuelve a mostrar su faceta menos goleadora y juega sin verticalidad, algo que le suele ocurrir más de lo debido.

Alemania

La selección alemana lleva a cierto tiempo a la deriba. Fue eliminada en fase de grupos en el último campeonato mundial y en la Eurocopa demostró estar sin ideas desplegando un juego carente de cualquier atisbo de frescura. Como consecuencia, Joaquim Low ya no es el entrenador. Le ha sustituido Hansi Flick. Sin embargo, con el nuevo técnico los resultados no están siendo demasiado positivos, aunque aun no han perdido en los 6 partidos que lleva al frente.

Los teutones cuentan con nuevos rostros jóvenes como el de Musiala y Adeyemi. Evidentemente siguen contando con jugadores top como Manuel Neuer, Kimmich, Müller, Goretzka, Havertz, Werner o Gnabry.

Indudablemente todos estos nombres asustarían a cualquier rival. Sin embargo, no parece que las piezas terminen de encajar. Además, a pesar de que los jóvenes prometen mucho, quizá no puedan aún tirar del carro del equipo. Lo que está claro que está en teoría muy por encima de Costa Rica y Japón. No obstante, sí que parece inferior a España a juzgar por los últimos torneos.

Costa Rica

La selección tica ha sido la última en clasificarse para el mundial. Superó la repesca ante Nueva Zelanda por la mínima. Tiene complicado igualar su mejor participación histórica, la que tuvo lugar en el mundial de Brasil de 2014 cuando llegaron a cuartos.

El grueso de aquel equipo sigue intacto. Sin embargo, la edad pasa factura y por tanto, el nivel del plantel es menor al de aquel mundial. Ya se demostró cuando quedaron eliminados en primera fase en 2018.

Su principal referente y seguro de vida sigue estando en su guardameta, Keylor Navas. Además, siguen teniendo gran protagonismo jugadores como Bryan Ruiz, Joel Campbell y Celso Borges. Sin embargo, está claro que su nivel ha bajado con la edad al ya no estar jugando en Europa. Al igual que la mayoría de jugadores habitualmente convocados por el seleccionador de cara al mundial juegan en alguno de los dos equipos referentes de la liga de Costa Rica: el Alajuelense y el Herediano.

Se trata de un equipo muy conjuntado, pero que está lejos de sus mejores tiempos. Es comprensible dado que el nivel mostrado en aquel entonces es muy complicado de igualar. Sin embargo, su juego animado, vertical y sin miedo a tomar riesgos, propio de las selecciones de Latinoamérica puede pillar por sorpresa a Alemania y España, selecciones del viejo continente con una idea de juego mucho más pausada, táctica y calculada.

Japón

Los nipones lo tienen complicado para llegar lejos. Son inferiores claramente a Alemania y España, y están en nivel quizás similar al de Costa Rica.

Cuenta con jugadores jóvenes muy prometedores como Takefusa Kubo, jugador en propiedad del Real Madrid y Doan, jugador del Friburgo. La selección japonesa aúna esta juventud y mucha experiencia. Yoshida, Nagatomo y Kawashima son prueba de ello.

Sin embargo, los jóvenes no terminan de explotar y el resto de elencos de jugadores japoneses no hacen pensar que el nivel del equipo sea mucho mayor. Tiene un nivel similar a Costa Rica y es inferior por nombres y momento actual a Alemania y, sobre todo, España. Sin embargo, un día malo de las favoritas del grupo podría ser aprovechado para rascar algún punto.

Fechas y horarios de los partidos del Grupo E

Miércoles 23 de noviembre

14:00 | Alemania-Japón

17:00 | ESPAÑA-Costa Rica

Domingo 27 de noviembre

11:00 | Japón-Costa Rica

20:00 | ESPAÑA-Alemania

Jueves 1 de diciembre

20:00 | Japón-ESPAÑA

20:00 | Costa Rica-Alemania