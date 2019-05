Hamilton busca el mejor tributo

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y actual líder del mundial de Fórmula 1, tratará de dar un nuevo golpe sobre la mesa en el Gran Premio de Mónaco, que tiene planificado hoy disputar los terceros entrenamientos libres (12:00) y posteriormente, la ronda de clasificación (15:00), en la que el británico tratará de hacerse con la pole position. Será el particular tributo que el pentacampeón del mundo intentará hacer a Niki Lauda, fallecido la madrugada del pasado lunes; un homenaje que también tendrá su escenificación a gran escala. No en vano, la comisión organizadora de la Fórmula 1 confirmó el homenaje al austriaco, tres veces campeón del mundo y fallecido el lunes a los 70 años, antes de la salida del Gran Premio de Mónaco de este domingo. Será concretamente a las 14:53.

Lauda, campeón en 1975, 1977 y 1984, logró en el Principado dos de las 25 victorias que logró en la máxima categoría del automovilismo. Fue en 1975 y 1976.

Además, la Fórmula 1 informa que los 20 pilotos de la parrilla también lucirán una gorra roja, símbolo del que se apropió Lauda tras el accidente que sufrió en el Nürburgring en 1976 y bajo la que escondía las heridas de su rostro. Además, la Fórmula 1, junto a la FIA y el Club Automovilístico de Mónaco, invita a todos los aficionados que acudan al circuito a sumarse al homenaje, ya sea luciendo una gorra roja, carteles con mensajes, aplaudir o que incluso los dueños de los yates atracados en el puerto hagan sonar su bocinas.

No será el único homenaje previsto. Los bólidos de lo distintos coches de la parrilla, además, lucirán distintos emblemas relacionados con el piloto austriaco. En algunos laterales se podrá leer "Danke, Niki" ("Gracias, Niki") como en Red Bull, mientras que en Mercedes teñirá de rojo su halo y le añadirá la inscripción "Niki, we miss you" ("Niki, te echamos de menos"). También los propios pilotos lucirán en sus cascos algunos mensajes de recuerdo a Lauda.

Tras la jornada de asueto de viernes, típica en el Gran Premio de Mónaco, hoy será el momento de que las espadas vuelvan a estar en lo alto. Por un lado, Lewis Hamilton tratará de afianzarse en el liderato del Mundial después de su triunfo en Montemeló, donde sumó 26 puntos (25 del primer puesto y uno más con la vuelta rápida). El británico, con ese triunfo arrebataba la cabeza del mundial a su compañero Valteri Bottas, quien terminó segunda posición en el Gran Premio de España y está a siete puntos de su compañero en Mercedes (112 para el vigente campeón por 105 por el finés).

Tratarán de olvidar sus problemas en la Indycar en la escudería McLaren. De hecho, tanto Carlos Sainz como Lando Norris confían en continuar con el crecimiento visto en las últimas semanas.