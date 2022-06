Hungría repitió la faena 69 años después

Mediante gol del ex bético Joel Campbell, Costa Rica será nuestro primer rival en el exótico Mundial de Qatar. Será el 23 de noviembre a las once de la mañana cuando nuestra selección emboque la obligación de batir a Keylor Navas y todo habrá comenzado. Cuatro días después, el 27, llega el plato fuerte del Grupo E contra Alemania, que antier se entretuvo en golear a Italia en su turno de Liga de Naciones.

Quedaba por saber quién remataría el póquer de equipos de ese Grupo E y fueron los ticos los que salieron vencedores a costa de Nueva Zelanda. Y ya está el grupo completo para que el choque con Japón del 1 de diciembre sea con el que se arríe el telón en dicho grupo. Pero el fútbol no se para y aunque España ya está en chanclas, hay que ver lo que dio de sí la jornada de Liga de Naciones última. Cosas importantes, vive Dios, que no pueden obviarse.

Grandiosa la goleada de Hungría a los inventores y estrepitoso batacazo de Italia ante los alemanes. Lo primero sucedió en Wolverhampton y afortunadamente se libró Wembley de una humillación semejante a la sufrida ante la Hungría de Puskas en noviembre de 1953. Aquel 3-6 cambió la historia de un fútbol que hasta entonces seguía los parámetros dictados desde la otra orilla del Canal. Los cuatro goles de Nandor Hidegkuti y el doblete de Puskas cambiaron el fútbol.

Siempre recordaba aquello con estupefacción Bobby Robson. “Nos creíamos los maestros y nos enfrentamos a unos marcianos desconocidos. Ni siquiera conocíamos a Puskas, que ya es desconocer”. Bueno, pues antier se repitió la historia sin necesidad de Puskas, Czibor o Hidegkuti. Casi setenta años después, un 0-4 que atenta con lo que significa Inglaterra. ¿O qué me dice de 5-2 de la Mannschaft a Italia? Fútbol en estado puro, no va más, que no decaiga.