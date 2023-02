El checo Jankto, del Getafe, anuncia su homosexualidad en las redes sociales

El jugador de la selección checa de fútbol Jakub Jankto, de 27 años, ha declarado hoy su homosexualidad en redes sociales, convirtiéndose en unos de los primeros futbolistas en hacerlo públicamente.

"Soy homosexual, y no quiero esconderme más tiempo", dijo en su cuenta de Twitter el futbolista cedido por el Getafe en el Sparta de Praga.

"Como todo el mundo tengo mis fortalezas y mis debilidades", indica el jugar en un vídeo de 44 segundos en el que pretende "dar ánimo a otras personas". Así mismo, reivindica su deseo de vivir su "vida en libertad, sin temores, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor".

Antes, recordó brevemente su trayectoria vital y profesional: "Tengo familia, tengo amigos, tengo un trabajo, que trato de hacer lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalidad y pasión".

Jankto no está cuajando una buena temporada en el Sparta y su vida privada está agitada tras separarse de su mujer.

Antes del anuncio de este lunes, el jugador también ha aparecido en la prensa del corazón con una nueva pareja.

Jankto, internacional de la selección absoluta de su país desde 2017 (45 partidos), ha militado entre 2014 y 2021 en el Calcio italiano (Ascoli, Udinese y Sampdoria), y luego en la Primera División con el Getafe, hasta que tras una lesión fue cedido al Sparta de su ciudad natal.

