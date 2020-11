Javier Mascherano, "el jefecito", cuelga las botas

Javier Mascherano, más conocido entre los hinchas del fútbol como "el jefecito", cuelga las botas. El exfutbolista de equipos como River Plate, Liverpool o Barcelona ha decidido dejar sus míticas batallas en el verde para seguir con su temperamento más allá de los terrenos de juego.

Mascherano, de 36 años de edad, pone así fin a una prolífica carrera en la que ha militado en un total de 8 equipos en los que ha sido todo un referente en el medio del campo. Además, ha sido toda una institución en la Selección argentina debido a esa personalidad que tanto admiran más allá del charco y que está muy lejos de los llamados "pechos fríos", ese adjetivo que tanto acreditan a futbolistas de la albiceleste como Leonel Messi.

Javier Mascherano ha anunciado su retiro tras su último partido con Estudiantes de la Plata, club con el que volvió al fútbol argentino en noviembre del pasado año. Este anunció provocó gran revuelo en el país porque veían ya a Mascherano con la camiseta de River Plate, su equipo del alma, pero al parecer no todos los romances acaban del todo bien.

"Hoy anuncio mi retiro del fútbol profesional"

Javier Mascherano, acompañado de un integrante del cuerpo técnico, anunciaba su "retiro del fútbol profesional". Para el ya exfutbolista es una decisión que "ya hace tiempo la venía pensando y que había hablado con el club". El mundo del fútbol se vive por momentos y para Mascherano estaba claro que "había llegado el momento de terminar la carrera por sensaciones y un montón de cosas" que le han ido pasando estos meses atrás y relacionados con motivos personales.

Para "el jefecito" todo está hecho y ha vivido su profesión "al máximo, di el 100% y hoy me encuentro con que ya hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes que confió en mi persona, ni a mis compañeros no ha esta profesión que me lo ha dado todo".

Javier Mascherano deja el mundo del fútbol pero cargado de plata y con un sabor definitivo a victoria. Ha participado en 4 copas del mundo con su selección (en la de 2014 quedó subcampeón), 5 copas América y 2 Juegos Olímpicos. Con sus equipos ha conseguido una liga en Argentina y otra en Brasil, siendo con el Fútbol Club Barcelona con el que ha cosechado más títulos; 5 ligas, 5 copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 mundialistas de Clubes.