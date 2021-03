Tebas se acuerda de las aglomeraciones del derbi sevillano y no de las del madrileño

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, volvió a referirse a las imágenes previas al derbi sevillano como ejemplo de las aglomeraciones que no ayudan para que los aficionados puedan volver a los estadios de fútbol.

El máximo mandatario de la Liga participó en Málaga en un acto con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. En el mismo han firmado un acuerdo que tiene como objetivo promover la formación y el desarrollo social a través del deporte. La presentación tuvo la presencia del consejero del ramo, Javier Imbroda, y el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Preguntado por el retorno de los aficionados a los estadios, Javier Tebas, lanzaba la siguiente reflexión: "Vamos a ver cuál es la evolución de la pandemia y veremos cuándo podemos empezar. Hay muchas noticias de la pandemia, pero no podemos esperar más, hay vida normal en la calle y tiene que ser así. Estar en casa encerrados en casa no se puede repetir y yo es espero que después de Semana Santa, entre la última semana de abril y mayo, podamos tener público. Es un tema de las autoridades sanitarias nacionales, pero también tienen que opinar las autoridades autónomas, si es un 15 por ciento del aforo o un 10", argumentaba Tebas para hacer especial hincapié en el último Sevilla-Betis: "Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones. Hechos como el otro día del derbi sevillano, ahí con las bengalas, no ayudan nada y encima son los que más ganas tienen de ir a los estadios, pero eso no ayuda. Que eviten esas aglomeraciones si queremos volver a los estadios, por favor".

#LaLiga #Derbi Aglomeraciones de aficionados del Atlético, sin distancia de seguridad, en las inmediaciones del Metropolitano una hora antes del inicio del partido ante el Real Madrid.🎙️ @C_Guisasola pic.twitter.com/ztkUcT37rN — EL MUNDO Deportes (@ElMundoDeportes) March 7, 2021

Tiene toda la razón el máximo mandatario de la Liga en censurar las imágenes que se dieron tanto en la llegada del Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán como en la ciudad deportiva del Betis en el último entrenamiento previo, pero parece una casualidad bastante intencionada que Javier Tebas, una vez más, olvide las imágenes que se han producido sólo una semana volvió a olvidar las imágenes que se habían producido con motivo del derbi madrileño el pasado 7 de marzo y que se pudieron ver en diferentes redes sociales con los hinchas del Atlético de Madrid.