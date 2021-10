Jesús Galván, nominado a los premios nacionales Golsmedia

Jesús Galván, actual entrenador del CD Gerena, es uno de los nominados a la edición nacional de los Premios Golsmedia, que elegirán a los mejores jugadores y técnicos de cada categoría el próximo 22 de noviembre en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El ex futbolista de Sevilla FC o Villarreal CF, entre otros, es uno de los tres nominados del grupo X de Tercera División a lo largo de la temporada pasada por su dirección en el CD Utrera, pese a que finalmente no logró subir a Segunda RFEF. De hecho, el equipo utrerano tampoco se clasificó para el play off de ascenso y compitió en la segunda parte de la campaña en el grupo intermedio de los tres que se formaron en la reestructuración que llevó a cabo la RFEF.

Galván comparte este honor con José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, a la postre campeón del grupo X, y Diego Caro, hoy entrenador del Córdoba B y la pasada campaña en el Salerm Puente Genil.

Igualmente, en la categoría juvenil División de Honor están nominados otros dos entrenadores sevillanos, Pablo Galán, del Castilleja CF (actualmente dirige al equipo sénior en División de Honor Andaluza), y Miguel Ángel Caro por su labor en el Calavera CF, filial del Real Betis. Ambos compiten con el entrenador del Málaga, Nacho Pérez.

En la categoría de jugadores están nominados seis futbolistas sevillanos de Tercera División. Javi Misfut y Pablo García, del Ceuta, este último ya hoy en el Eldense, y los guardametas Ayala (Utrera) y Fermín (Gerena) están nominados a los galardones de mejor centrocampista, delantero y porteros, mientras Alberto Reina (Ceuta) y Víctor Morillo (Ciudad de Lucena), esta temporada en el San Roque de Lepe, optan al premio de mejor jugador del grupo X junto al onubense Ignacio Abeledo (San Roque de Lepe).