Está pasando una semana tranquila el Coosur Betis, que descansa esta jornada en la Liga Endesa y trabaja con la tranquilidad de verse fuera de los puestos de descenso después de ganar el pasado fin de semana al Unicaja por 78-75.

Pero el técnico verdiblanco, Joan Plaza, no quiere relajación alguna. Sabe el catalán que queda mucho por delante y que en su filosofía no quiere que nadie cante victoria antes de tiempo. Y es que su equipo apenas cuenta con un triunfo más que los dos últimos, Bilbao (con el que de momento estáperdido el average) y Gipuzkoa, que esta jornada tampoco juega al aplazarse su partido contra el Estudiantes por el brote de coronavirus en el club madrileño, mientras que el cuadro vizcaíno visita al Obradoiro, que disputó su último encuentro el 27 de diciembre pasado por esta misma circunstancia y que apenas cuenta con una victoria más que el Betis, aunque con cuatro duelos menos disputados, como Estudiantes.

La incorporación de Clark sigue parada y el mercado "no está fácil" según las necesidades del club

Queda mucho y puede que dichos brotes jueguen un importante papel en la resolución de la liga por abajo, ya que estos equipos deberán recuperar los encuentros en cortos espacios de tiempo. Pero ésa es otra historia. El Betis fija su caminar en lo que él haga y prepara la cita en la Fonteta del 6 de febrero antes del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA, sin olvidar que después se jugará mucho en una semana: recibe a Zaragoza y viaja a Bilbao.

A Plaza no se le escapa nada. Tampoco el calendario y por eso sabe bien que a su equipo le faltan "como mínimo" siete victorias más. Lo hizo respondiendo a un tuit del Coosur Betis que escribía "The Boss" con una foto del técnico. "Ni Boss, ni jefe ni nada de nada... Hasta que no logremos salvar al equipo, aquí no hay nada que celebrar. Faltan como mínimo siete victorias", escribió el técnico, que aprovechó para lanzar otro mensaje: "Necesitamos TO-DA la ayuda posible".

Ni Boss, ni Jefe ni nada de nada, hasta que... no logremos salvar al equipo, aquí no hay nada que celebrar!🏀Faltan como mínimo 7 victorias! 😓Necesitamos TO-DA la ayuda posible!!! — Joan Plaza (@CoachJoanPlaza) January 29, 2021

No suele dar puntada sin hilo el de Badalona, que se maneja bien las redes sociales. Sin público en los partidos que pueda ayudar apretando, su mensaje va por la necesidad de reforzar al equipo, no sólo cara a los partidos sino, también para entrenar. Ya la pasada semana hubo días que tuvo que trabajar con tres juniors para cubrir las ausencias de Randle, Ouattara y Ndoye. El fichaje de Clark, que estaba hecho, está parado tras el positivo del británico por Covid-19 -"lo tiene o lo ha tenido", dijo Plaza- y el club espera,ya que desde la entidad se apunta que todo "depende del mercado" y que "no está fácil".

"Fui de las personas que propuso su fichaje. Era el que más interesado estaba. Es un tema que ha de resolver el club. Al descubrirse el tema del Covid había que demorarlo unos días, pero evidentemente incluso para entrenar las próximas semanas siempre es más positivo tener a un jugador más, y más si viene a prueba, como era el caso. Necesito gente con talento para anotar y que conozca la ACB, pero también gente para entrenar", señaló Plaza en la previa del encuentro ante el Unicaja, por lo que sigue esperando mientras a Spires le queda como poco un mes más para que pueda estar recuperado. De Niang nada se sabe, pero con Ndoye y Jerome Jordan, fichado hace poco, no parece que tenga sitio en la plantilla.