Joan Plaza: "Nos quedan once victorias, cuando las logremos respiraremos"

Joan Plaza valoraba el primer partido del Coosur Betis, saldado con un apurado triunfo en la prórroga: "Las sensaciones son agridulces. Hay cosas que no podemos permitirnos si queremos ser un equipo estable, la actitud ha sido extraordinaria, pero no podemos arriesgar una victoria con pases blandos, errores no forzados, ahí debemos mostrar más madurez".

Se congratulaba de ese inicio positivo: "No es frecuente que el Betis gane su primer partido en casa, es la primera vez, me han dicho. Pero ojo, nos quedan once victorias y cuando las logremos ya respiraremos".

Insistió en esos errores propios cuando el partido estaba en la mano bética: "Lo que depende de mí es mejorar a mi equipo, pero nuestra selección de tiro, la mala calidad en los pases, tantas pérdidas de balones consecutivas... Si te ganan por talento, chapeau, lo que no puede ser es que tú regales esa opción".

"Hasta el tercer cuarto estábamos muy bien en cuanto a los números, pero llegaron problemas graves, no es fácil meterle 102 puntos a una de las mejores defensas del año pasado y estamos en fase de adaptación, hay que felicitarles, pero no podemos permitirnos esas licencias".

Subrayó la fuerza mental de su grupo: "No era fácil jugar el tiempo extra tras recibir esa canasta final desde el centro de la cancha, perdimos al minuto a Todorovic, pero el público nos ha ayudado y hemos tenido carácter, entereza. Estoy contento con los que han jugado más minutos y otros que han jugado menos de lo que han querido también han ayudado en momentos clave".

Habló sobre la vuelta de la afición: "Cuando encuentras el público, los abrazarías a todos uno por uno. Sevilla es un escaparate para toda Andalucía y la gente debe entender que la necesitamos. Han ayudado hoy cuando las cosas se han torcido".

¿Pepe Pozas no jugó los últimos minutos por algún problema físico? "No, no jugó porque lo consideraba lo más oportuno".