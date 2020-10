El técnico del Betis Futsal, Juanito, se mostró contrariado por la derrota, ya que "lo más justo hubiera sido un empate", al tiempo que pidió a sus jugadores "más garra y un ADN ganador", que no vio con el 0-2 a favor sí en la recta final cuando el equipo buscó el empate.

"Hubo varios partidos dentro de uno. Hubo mucha alternancia en el juego y en un partido de este tipo en el intercambio de golpes puedes salir perdiendo o ganando y en este caso nos tocó perder", indicó el preparador verdiblanco, para quien "en la parte final del choque, con 4-3, con el portero jugador el Betis tuvo varias ocasiones para poder empatar el encuentro y optar al triunfo pero el baloncito no quiso entrar".

"Lo más negativo es que no nos pueden hacer tres goles a balón parado. Esas situaciones hay que controlarlas en esta categoría. Siempre es cuestión de la gestión de los condicionantes del partido. Un exceso de euforia te puede levar a la relajación y la decepción puede impedir levantarte. No hemos estado en ese aspecto todo lo acertado que debíamos, porque con 0-2 tuvimos que ser más competitivos, sacar más garra y un ADN ganador", señaló Juanito, satisfecho con la actitud de los suyos ras el descanso: "Ya en la segunda parte nos dimos cuenta de que había que arriesgar más y fuimos a por el partido. No creo en la mala suerte, pero sí que hicimos méritos para no salir derrotados. Lo más justo habría sido el empate".

Por último, el entrenador bético cree que sus futbolistas van cogiendo el ritmo de competición: "Ya se ve al equipo llegar bien al final de los partidos. Estamos encadenando entrenamientos, dos partidos oficiales y el grupo va cogiendo ritmo, mejores sensaciones y forma, pero debemos mejorar rápido, porque hay que empezar a ganar", finalizó.