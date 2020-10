Satisfecho por el resultado y por la actitud de sus jugadores, Juanito Cupim destacó el trabajo realizado por los suyos en un duro encuentro en el que fueron "siempre a por la victoria".

"El equipo va madurando, leyendo bien los partidos y corrigiendo los errores. Lo mejor fue llevarnos el tortazo al principio para ver cómo funciona esta categoría y no creer que todo era más fácil Cada uno cree en lo que considera más oportuno. Para mí, si defendemos bien atacaremos mejor. La defensa se trabaja y el ataque se compra con la calidad", indicó el técnico verdiblanco, contundente al asegurar que el Betis "crece en ataque sobre la defensa". En este sentido, el preparador heliopolitano no negocia su idea. "Íbamos a ir a por el partido pasara lo que pasara. Si en la jornada quinta nos conformamos con un empate tendríamos un problema. El Betis podrá vencer o perder, pero siempre con ese ADN ganador", indicó.

Sobre el choque, el técnico indicó: "En todo el partido acertamos en la lectura del mismo, intentando debilitar sus fortalezas en las situaciones de uno contra uno. Quizá en la primera parte fallamos en la finalización de las transiciones pero me quedo con los pasos adelante del equipo en cuanto a la madurez que está mostrando". Y es que la complicada pretemporada, con los arones por los casos positivos orCovid-19 no facilitó el trabajo: "Los parones no nos dejaron hacer la pretemporada que queríamos. A través de los partidos hemos ido creciendo hasta alcanzar un buen nivel competitivo. Todavía nos somos el Betis que queremos, pero nos estamos acercando. Vamos a ser más fuertes, porque lo más importante es la humildad y no creer que por ganar dos partidos somos los mejores. Somos los mismos y debemos seguir trabajando con humildad".

Burrito

Uno de los protagonistas del encuentro fue el ala malagueño Burrito, autor del 1-2 sobre la bocina, que habló de "sensaciones muy positivas" del equipo y de "una victoria merecida", ya que el Betis fue "muy superior los últimos 10 minutos".

"Después de tantos años de trabajo es un orgullo meter el primer gol en Primera División con esta camiseta", indicó el protagonista, que añadió: "El objetivo era sacar algo positivo del partido y lo hemos conseguido con el trabajo y el oficio de todo el equipo".