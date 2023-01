Juanpe López se fractura una clavícula y será operado este miércoles

El ciclista sevillano Juan Pedro López ha sufrido este martes un accidente mientras se entrenaba que le ha causado una fractura de clavícula de la que tendrá que ser operado, informa su equipo, el Trek Segafredo.

"Lamentablemente tenemos que informar de que durante el entrenamiento de hoy del equipo en España Juanpe López ha sufrido una caída y se ha fracturado de la clavícula izquierda. Mañana será operado", anuncia el equipo.

Juanpe López, lebrijano de 25 años, fue décimo en el Giro de Italia, del que fue líder diez días, y decimotercero en la Vuelta a España del año pasado.

