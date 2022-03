Kyrie Irving, desatado: 60 puntos con los Nets

Irving, tras meter 60 puntos: "Como solo puedo jugar fuera, mejor darlo todo"

Kyrie Irving, base de los Brooklyn Nets, aseguró este martes que como solo puede "jugar fuera de casa, mejor darlo todo", después de anotar 60 puntos en el triunfo 150-108 de su equipo en el campo de los Orlando Magic.

"Cuando eres un niño marcar mucho es algo importante para ti, pero cuando juegas en la mejor liga del mundo, hacerlo ante los mejores jugadores de este deporte, significa algo más", afirmó Irving en la rueda de prensa posterior al encuentro de Orlando.

"Emerge mi competitividad, y estoy agradecido con mis compañeros. Como solo puedo jugar fuera, mejor darlo todo", agregó el base, que mejoró su anterior récord de puntos (57, en 2015).

Irving reconoció que esta maravillosa actuación no estaba entre sus objetivos, sino se dio durante el encuentro.

"Quizás no tenía que tomar algunos tiros, tiros difíciles, con muchos defensas encima, pero lo hice con una sonrisa y mis compañeros no estaban demasiado enfadados. La noche fluyó de esta manera. Estoy feliz porque no mis (60) puntos no llegaron en un partido perdido, sino ganado", dijo.

Irving destacó la unidad del vestuario de los Nets y que el grupo está comprometido "para hacer historia".

"Es un placer poderle ver tan cerca", dijo el técnico Steve Nash, quien destacó la habilidad que tiene Irving "para encontrar espacios para tirar pese a su tamaño, comparado con defensas mucho más altos que él".