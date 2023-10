LaLiga y SportBoost organizan la primera jornada de IA aplicada al deporte

LALIGA y SportBoost han organizado la primera jornada de inteligencia artificial (IA) aplicada al deporte, inaugurada por Javier Tebas como presidente de LALIGA y el exfutbolista Iker Casillas como fundador de la aceleradora de startups SportBoost.

En su intervención, Tebas aseguró que “en LALIGA llevamos más de 4 años utilizando la IA y tecnologías de este tipo para nuestro beneficio". "Blackhole, Marauder, Tyche, o Mediacoach son algunas de las aplicaciones que usamos a diario en LALIGA para mejorar nuestra productividad y resultados. Estar hoy aquí presentando la iniciativa de MEET LALIGA junto a SportBoost es un hito para nosotros por situarnos como líderes en un tema fundamental para nosotros como es la Inteligencia Artificial”, dijo.

Por su parte, Casillas puso énfasis en que “SportBoost desde su nacimiento está enfocada en ayudar a startups tecnológicas que puedan beneficiar y ofrecer beneficios al deporte. Además, coincide que desde el inicio hemos apostado por muchas que utilizan la IA en su producto tecnológico. Gracias a la colaboración tan estrecha que tenemos con LALIGA siempre estaremos atentos para descubrir nuevas soluciones en este campo”.

Durante la jornada se organizaron diferentes mesas de debate en las que se analizó el papel de la Inteligencia Artificial en el deporte. En este sentido, expertos de diversas multinacionales como Juanjo Casado, chief Digital Officer y chief Data Officer de Repsol, expusieron su punto de vista sobre el avance de esta tecnología.

En concreto, Casado puso en valor que “es el momento de la verdad”, ya que “la IA ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad, democratizando el acceso al conocimiento”.

Por su parte, Richard Benjamins, chief responsible AI Officer y head of AI de Society & Environment de Telefónica, destacó que “tenemos una oportunidad única con la IA generativa y una enorme oportunidad de negocio, pero también una enorme responsabilidad. Hay temas éticos y sociales que debemos abordar”.

A este respecto, señaló que la IA ha dejado atrás la fase discriminativa para entrar en una “generativa” y que eso no implica que se “vaya Ahora entramos en la fase generativa, aunque esto no implica que vayamos a crear una máquina que nos quite el trabajo”.

Cuatro clubes de LALIGA también participaron en el evento para exponer sus casos de con el uso de la IA dentro de sus organizaciones. En este contexto, Imanol Eguskiza, Innovation & Venture mánager Barça Innovation Hub, destacó que el club catalán aplica la tecnología para “incrementar la eficiencia y tomar decisiones informadas” y la traslada al “ámbito deportivo con machine learning y computer visión para producir imágenes de jugadores y sacar insights”. Además, también mencionó el uso de IA para desarrollar alertas de lesiones para así poder hacer del deporte “una práctica más segura y con menos lesiones”.

Esteve Rodríguez, responsable de Project Management Data Department del Sevilla F.C, explicó que el club ha creado “algoritmos internos con autoaprendizaje para saber qué abonados podrían asistir o no” y así poder vender las entradas de los que no acuden. Además, el experto del club sevillista comentó que cuentan con una app interna con la que pueden recrear el conocimiento adquirido temporadas anteriores a la hora de evaluar fichajes y contratar a los jugadores más adecuados para el equipo.

Por su parte, Alex Ugarrio, Atleti Lab director and deputy director of Digital Development del Atlético de Madrid, avanzó que el club colchonero “está trabajando en “experiencias de conectividad entre el estadio y el espectáculo del fútbol y en la parte de asistencia al aficionado”.

Finalmente, Aitor Jiménez, chief Strategy, Innovation and New Business officer del Deportivo Alavés, explicó que el club, a través del grupo Baskonia-Alavés, trabaja en cuidar la inteligencia emocional de sus jugadores mediante un bot que acompaña al deportista a todas horas y les ofrece ejercicios de mindfulness que ayudan, por ejemplo, “a reducir el estrés previo a un partido importante”.