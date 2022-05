Laporta airea sus desavenencias con el agente de Gavi en el Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha puesto en el disparadero al palaciego Gavi en el transcurso de una entrevista publicada por el diario catalán L'Esportiu. El máximo mandatario azulgrana utilizó esa comparecencia para atacar al agente del joven futbolista, concretamente el ex jugador Iván de la Peña, al que acusó de estar retrasando su renovación por el club azulgrana para alcanzar unos niveles salariales mayores.

Laporta, en el transcurso de la entrevista, se refirió directamente a Gavi y a su representante: "Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la haya aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y que en algún momento tendrá que decir algo. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, por el momento, no está aceptada por el agente del jugador".

En Barcelona se asegura que Gavi, a sus 17 años, quiere cobrar lo mismo que ya han firmado tanto Ansu Fati como Pedri para continuar en la entidad azulgrana, algo que no ha sentado nada bien a Laporta, que considera que la política salarial debe ser modificada para cuadrar las cuentas en un club con muchos problemas en la parcela económica.

Por ello, Laporta utilizaba la entrevista para reflejar su malestar públicamente. "Sí, estoy dolido, porque no lo entendemos. Es un jugador que a todos nos gusta; tiene 17 años, un presente y un futuro magnífico en el Barça, y no entendemos por qué su representante está jugando y comparando. Pienso que la propuesta del club, en nuestros niveles salariales, es más que aceptable. Además, no saldremos de estos niveles, porque no quiero que el Barça siga en la línea que seguían a los que nos precedieron y que han llevado al Barça a la ruina. Nosotros debemos ponerle criterio, y es lo que estamos haciendo. Si tenemos jugadores que salen de la cantera, les hacemos una oferta de presente y de futuro muy buena y resulta que su representante está comparando y retrasando la decisión; es comprensible que la situación no me guste. Yo lo animaría a que lo aceptara lo antes posible, porque también nos ayuda a planificar".

Las declaraciones de Laporta han colocado en el disparadero al jugador internacional nacido en Los Palacios, pues en las redes sociales se considera que podría convertirse en una de las ventas que necesita hacer el Barcelona este verano para tratar de cuadrar sus cuentas. En ese sentido, se hablaba fundamentalmente de Frenkie de Jong, aunque también se especula con la posibilidad del propio Gavi.