Lógico el desconocimiento, señor Medina

LIBERTAD de expresión, ese campo sin vallado que en estos días ha estado siendo analizado por gente del fútbol. Desde Luis Rubiales a Sergio Canales pasando por Fernando Sanz y el imprescindible Luis Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros. Y entre un rosario de perlas me quedo con lo que dijo Medina Cantalejo, como remate de su faena, afirmando que, aparte la falta de educación, existe un enorme desconocimiento del Reglamento.

Y la pregunta es que si desde el estamento que ha de aplicarlo se hace algo a fin de que ese desconocimiento desaparezca. Por lo pronto con tantos cambios como se produce cada verano, la tarea se complica. Cambios muchas veces que como suele ocurrir en el cambio por el cambio no sólo no mejora, sino que dificulta bastante a la hora de saber si hubo o no hubo infracción. De esa forma el desconocimiento que denuncia Medina va in crescendo y lo que te rondaré...

Presenciamos la otra noche uno de los hechos más surrealistas vividos en un campo de fútbol y ocurrió en Orriols cuando finalizaba la prórroga y todo apuntaba a que sería el Levante el que ascendía. Y surgió el drama para unos y la esperanza de dar el gran salto para los otros. Un penaltito de esos que no se pitaban antes de que apareciese el artilugio diabólico y nueve minutos escudriñando a ver si era sancionable una mano aparentemente involuntaria.

Nueve minutos de rezos e inquietud, pues estaba en juego seguir en el infierno o escapar hacia el edén de la Primera División. Nueve minutos de microscopio hasta que se salió de dudas castigando con penalti dicho desliz. El fútbol es otra cosa, no es esto de que se sancione a distancia tras un tiempo que se le hace eterno a todos los que forman parte de un partido de fútbol, en la yerba, en la grada y ante la tele. Muy difícil, querido Luis, que no haya desconocimiento.