Luis Casimiro: "Estamos creciendo en fortaleza mental"

Luis Casimiro analizaba la importantísima victoria del Coosur Betis en Burgos, la primera de los verdiblancos bajo su dirección: "Era un partido de mucha tensión, de controlar las emociones, y hemos hecho un buen trabajo. Cuando Burgos ha cogido alguna ventaja, creímos en lo que estábamos haciendo. Y ya en el último cuarto realizamos un gran trabajo defensivo. En estas situaciones, el que juega en casa tiene más difícil controlar la tensión, las emociones, y nos hemos aprovechado de esto. Era importante, estoy muy satisfecho con el equipo, los felicito públicamente".

Destacó el mancho una faceta vital en la que el Coosur mejoró: "En el rebote hicimos muy buen trabajo. Ya veníamos haciéndolo en la primera parte. Y hemos corregido una cosa que no teníamos y hoy sí, que es ser capaces de parar y no conceder más errores, en otros partidos tuvimos cuatro o cinco seguidos, ante el Burgos a lo sumo dos. Hemos sabido sufrir".

Aún no se para a pensar en el average particular con los burgaleses: "Vamos a ver, queda mucho, era importante en el día de hoy, pero quedan muchos partidos y no sabremos si nos la jugaremos entre los dos, es muy pronto".

Partidos recientes se le escaparon a los verdiblancos por pequeños detalles. Esta vez no: "Nos hace reforzar el trabajo, hacernos creer, darnos confianza. Competimos muy bien, en partidos anteriores tuvimos tiros para ganar, empatar, nos quedamos en la orilla siempre, hoy tuvimos alguna pérdida de balón innecesaria, pero hemos cambiado y esto nos hace creer en lo que hacemos. Estamos creciendo en fortaleza mental, nos la da también Eulis Báez".

Casimiro abrochó su rueda de prensa con la voz quebrada por la emoción: "Dedico esta victoria a Ricardo Hevia (ex entrenador de baloncesto), un amigo, fue un maestro, me enseñó muchísimo y está luchando entre la vida y la muerte, se la dedico a él".