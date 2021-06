Luis Enrique: "Esto nos da un chute de energía"

Se quitó un peso de encima Luis Enrique Martínez, seleccionador español, con el triunfo y el pase a los octavos de final. "Esto nos da un chute de energía", aseguró el técnico asturiano, que dejó a un lado las críticas y aseguró que su equipo está en una línea ascendente en esta Eurocopa. "Seguro que los rivales no les hará ilusión jugar con España", añadió Luis Enrique.

"En los primeros 15 minutos no entraban. Hemos hecho disfrutar a la afición; y los jugadores y los familiares se han dado un alegrón. Viene muy bien , la verdad", aseguró el seleccionador, que pasó revista a lo sucedido hasta el momento: "No nos hemos quejado de casi nada, sólo del campo, muy poquito, que podíamos haber ahondado. Ha sido una concentración con cosas negativas por muchas cosas, pero no nos hemos rendido. Ayer dije que estaba apunto de descorcharse el cava y hoy se ha descorchado", indicó el seleccionador, que dejó claro que se siente a gusto en el cargo: "Estoy encantado en la Federación, me siento respaldado por todos. Estoy como en casa. Sé que se depende de los resultados. No me ha dolido nada, no sé lo que criticáis, no veo nada. Tenemos que estar preparado para todo. En esta profesión el que no esté capacitado para aceptar críticas...".

Sobre el duelo de octavos, el técnico lanzó un aviso. "A pesar de todo, si a cualquier primera le dices que le iba a tocar a España, muy contenta no estará. Esto nos ha dado un chute grande energía y estoy deseando que llegue el lunes. Somos uno de los 6-8 equipos para ganar, sin ninguna duda. Hay que afinar. El equipo está en una clara línea ascendente. A los rivales no les hará ilusión jugar contra España",, señaló el asturiano, que tampoco quiere euforias: "El halago debilita, hay cosas a mejorar. Eslovaquia nos ha generado poco porque hemos presionado muy bien, pero cuando llegan las victorias es cuando hay que corregir las cosas que hemos hecho mal".