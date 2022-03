Luis Enrique: "Es imposible que tardemos 18 años en volver"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, destacó el "ambiente espectacular" que se vivió este sábado en el RCDE Stadium en la victoria de España en el partido amistoso contra Albania (2-1) y valoró que es "imposible que tardemos 18 años en volver" a jugar en Cataluña.

"Me hubiera fastidiado mucho no ganar este partido por el ambiente espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido único, no recuerdo un partido donde el público haya sido tan determinante. Es imposible que tardemos 18 años en volver aquí porque sería un error", afirmó Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al encuentro amistoso de este sábado en el RCDE Stadium.

Tras el primer partido de la selección española en Cataluña después de 18 años de ausencia, el preparador asturiano reconoció que "no esperaba al público 90 minutos animando, incluso cuando nos han empatado, ha sido una fiesta y nos encanta venir".

El seleccionador español valoró que durante el partido se vieron dos partes muy distintas y lamentó su actuación en una primera mitad en la que a España "le ha costado encontrar mecanismos de pase consolidados y conectar con el '9' en ventaja" a pesar del "empuje y las ganas".

"Se movían más los jugadores que el balón y eso es mala señal. No queremos jugar como en la primera parte porque tenemos jugadores para controlar el partido y no lo hemos hecho", añadió Luis Enrique.

Para el entrenador asturiano, todo cambió tras el receso. "La segunda parte ha sido diferente. Hemos podido generar dos disparos de inicio. Ha habido una mejor circulación y presión".

"Hemos acabado de la mejor manera que podíamos acabar, con un disparo después de una jugada larga y sin prisas", afirmó Luis Enrique sobre la acción del gol ganador de Dani Olmo en el minuto 90.

Con todo, el preparador asturiano destacó la complicación de jugar contra Albania: "Hemos avisado de un rival que por su nombre parece que no te vaya a generar problemas, pero ha sido todo lo contrario".

El seleccionador español alabó la calidad de sus atacantes. "Estoy encantado con los '9' que tengo. Morata está a un nivel espectacular. De Tomás, Gerard Moreno, Oyarzabal... No me puedo quejar, tengo jugadores de altísimo nivel".

"Luego podemos jugar con un 'falso nueve' porque tenemos jugadores por fuera que pueden jugar por dentro. Tenemos muchas opciones y recursos", añadió Luis Enrique.

Sobre el reparto de minutos, el preparador español afirmo que su "objetivo es demostrar que somos un equipo independientemente de quien juegue", así como evitar "cargar de minutos" a los futbolistas.

Luis Enrique reconoció que la idea inicial era que Robert Sánchez fuera el portero titular, pero su ausencia se debió a "motivos personales, nada grave" que prefirió no concretar.

Sobre la convocatoria del madridista Dani Carvajal, el técnico de España afirmó que "siempre suma" y "tiene una actitud perfecta".