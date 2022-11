Luis Enrique valora jugar un Mundial en Catar

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, apuntó a la FIFA como responsable de que se dispute un Mundial en Catar "a pesar de todas las polémicas" y deseó que "la calidad de la vida mejore" gracias a la llegada de un evento de la dimensión de una Copa del Mundo.

"De ninguna manera me supone un problema", respondió Luis Enrique cuando fue preguntado por Qatar 2022. "Es un Mundial, el evento más importante en el fútbol y la FIFA decidió hace años, a pesar de todas las polémicas que se sabían que se iba a generar, que se jugara allí", afirmó

Luis Enrique optó por mostrar su ilusión por representar a España en cualquier lugar del mundo por encima de situaciones políticas y leyes de Catar.

"Yo estoy encantado de representar a mi país donde sea necesario. Es evidente que es un país al que le envuelven una serie de situaciones conflictivas, pero depende de lo que te quieras fijar, en lo positivo y las cosas que se intentan cambiar para generar una sociedad más justa, o en los problemas", dijo.

"En mi caso soy seleccionador, no soy político y no tengo capacidad de decisión que no sea mi lista. Me centro en el fútbol y ojalá la calidad de vida pueda ser mejorable en el mundo, pero no es mi trabajo", sentenció.