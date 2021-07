Maialen Chourraut, plata en los Juegos de Tokio: "Ha sido un ciclo olímpico muy duro"

Después de lograr la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, Maialen Chourraut explicó que todavía estaba en una nube. "No me lo creo", aseguraba a los periodistas al término de la entrega de preseas, que significaba la tercera olímpica en su palmarés tras el bronce en Londres 2012 y el oro en Río 2016. "El camino hasta aquí ha sido muy potente", apuntilló.

No fue un camino sencillo. "Yo no tiro la toalla hasta el final", señaló. "Le doy muchas vueltas, lo peleo mucho, pero yo hasta el final no tiro la toalla. No venía como la más rápida a estos Juegos. Lo he dicho más de una vez, ha sido un ciclo olímpico muy duro; y se me hace duro saber que no soy la más rápida", explicó Chourraut. "En Río acabé muy satisfecha porque gané y lo hice con holgura. Pero bueno, el camino no ha sido fácil", reincidió la triple medallista olímpica. "La plata es la que faltaba en la colección", bromeaba.

Después de conquistar la plata, la vasca asegura que está ya con la mente puesta en regresar a casa. "Estoy deseando ver a mi hija, darle un beso. Quiero coger el avión mañana", aseguraba orgullosa. Además, indicó que se sentía agradecida por "todos" las que la rodean: "No sólo por mi hija. También la familia, todos los que la han cuidado, los amigos... Soy afortunada, y no sólo por la medalla".