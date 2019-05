Manuel Mazo: orgullo de entrenador

Hay resacas que no molestan, que no duelen. Y la que viven los miembros del Ciencias Cajasol es una de éstas. El cuadro sevillano vive en una melopea de burbujeante felicidad después de cerrar el ascenso a División de Honor en el duelo de vuelta ante el Bathco Rugby en La Cartuja. No fue el encuentro más brillante de la temporada del lado científico, pero la suerte cayó de su lado en una última jugada que hubiera enviado el partido a la prórroga, cuando el balón de Simpkins encontró la madera en la conversión. Ese golpeo significaba la vuelta del equipo sevillano a la máxima categoría del rugby nacional dos temporadas después.

"Ellos han sido justos merecedores de la victoria en este partido, sin duda, pero los que nos hemos merecido ascender somos nosotros", comentó un feliz Manuel Mazo, técnico del cuadro hispalense, antes de recordar las únicas dos derrotas que lucen la hoja de ruta hacia el ascenso: "Contra el Getxo (conjunto que descendió la pasada temporada) sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo, pero logramos darle la vuelta a la derrota en casa. Contra el Santander ha llegado la segunda derrota de la temporada. Llegaron mejor al final que nosotros. Nos iban a avasallar en el final, lo sabíamos".

Escrutando más a fondo el partido de La Cartuja, el técnico reconoce que no anduvieron excesivamente brillantes en la faceta ofensiva. "No tuvimos nuestro día en ataque. En defensa sí logramos hacer buenas cosas", explicó Mazo.

Además, el propio técnico quiso poner en valor las metas logradas por sus jugadores esta temporada. "Nosotros no somos un equipo profesional como lo era, por ejemplo, el Bathco. Ellos entrenan mañana y tarde para lograr el ascenso, con 22 jugadores, muchos de fuera. Nosotros no tenemos esos argumentos y hemos competido muy bien contra ellos", desgranó el técnico sevillano.

Con la certificación del ascenso por parte del Ciencias, Sevilla se convierte en la cuarta ciudad española en tener equipo que compite en la máxima categoría nacional de rugby masculina y femenina. Las otras tres localidades nacionales son Valladolid, Barcelona y Madrid.