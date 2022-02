Lamdassem: "Sabía que tenía el récord en las piernas y me alegro mucho de que haya sido en Sevilla"

Ayad Lamdassem, el maratoniano español que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio al concluir en la quinta posición, estaba eufórico al finalizar el XXXVII Zurich Maratón de Sevilla. No en vano, se convertía en el nuevo recordman español de la distancia al pulverizar la marca que compartía con Hamid Ben de 2:06.35. Lamdassem establecía el nuevo récord nacional en 2:06.25 y situaba a Sevilla en el ránking de la especialidad.

Lamdassem no ocultaba su alegría por el éxito después de haber decidido correr en Sevilla en las últimas semanas al haberlo tenido que cambiar por una prueba prevista en Japón a la que no pudo acudir finalmente. "Me alegro mucho de haberlo podido batir aquí en Sevilla. Era la primera vez que corría en este circuito y para mí ha sido maravilloso".

"Ha sido espectacular, porque la prueba del maratón sí que me ha dado muchos triunfos y estoy muy contento por ello. Ahora me marco como objetivo el Campeonato de Europa y espero que pueda ganar la medalla de oro en ese Campeonato de Europa", comentaba Lamdassem prácticamente en la línea de meta con un mensaje bastante ambicioso.

"Sabía que tenía en mis piernas, creo que puedo bajar incluso de las 2 horas y 6 minutos. Lo que pasa es que venía aquí para batir el récord, tuve que que cambiar mi manera de entrenar porque tenía otra competición en Japón y al final no pude ir allí. Varíe el entrenamiento en el último mes y menos mal que me ha salido esta marca", explicaba el atleta del club Bikila.

Para Lamdassem, ahora llega el momento de disfrutar un poco de la familia después del duro entrenamiento y antes de volver a preparar a fondo el Campeonato de Europa. "Tengo que descansar y ver a la familia, que llevo ya tres meses sin ver a los niños y preparar poco a poco esa carrera de Múnich. Ahora sí tengo más tiempo, ya que el maratón será a finales de agosto y tengo tiempo para prepararlo con tranquilidad", concluía el nuevo récord de España en solitario.