Maribel Pérez se queda fuera de la final tras una injusta decisión de los jueces

Maribel Pérez no ha podido conseguir la proeza de meterse en la final de los 60 metros en el Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta que ha comenzado esta mañana en Belgrado. La sevillana se quedó fuera después de un desafortunado incidente con los jueces, que la habían descalificado inicialmente por una salida falsa cuando se veía de manera evidente que la penalización le correspondía a la sueca Claudia Payton.

Después de pedir explicaciones a los jueces de manera contundente a través del vídeo que tenían en la misma línea de salida, Maribel Pérez fue recalificada y la excluida era Payton, que se había movido antes de tiempo y había inducido a dos atletas más a la salida falsa.

Pero ese momento de desconcentración le iba a pasar factura a la atleta sevillana, que ha batido el récord nacional en cinco ocasiones durante esta temporada de invierno. Maribel Pérez no salió metida ya en la carrera y arrancó la última durante los primeros metros, aunque posteriormente comenzó a correr más deprisa y llegó a superar a la gambiana Gina Bass para concluir finalmente en la sexta posición con una magnífica marca de 7.20.

Maribel Pérez (@Misabel_perez) se queda fuera de la gran final de los 60m pese a correr en 7.20 #WorldIndoorChampsLa sevillana había sido descalificada en un primer momento por salida nula, aunque en la revisión se decidió dejar fuera a la sueca Paytonhttps://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/0wI5W6lSAD — Teledeporte (@teledeporte) March 18, 2022

El triunfo en esta tercera serie de las semifinales fue para la jamaicana Briana Williams, que paró el crono en 7.08. También se clasificaba Michelle-Lee Ahye, de Trinidad y Tobago, con 7.14. La tercera, la brasileña Victoria Cristina Rosa, era también finalista por tiempos gracias a sus 7.14, lo que significaba que se había corrido muy deprisa en la semifinal.

Visiblemente afectada después de la carrera, Maribel Pérez hablaba en los micrófonos de Teledeporte después de desahogarse un poco con las lágrimas por la frustración. "Yo les pedía que vieran el marcador, que era clarísimo que ella se movía. Ahora mismo estoy muy triste, la verdad, porque cuando escapa de tu control y no puedes hacer nada. Se han cargado la carrera, a mí me han destrozado la carrera", apuntaba la velocista sevillana.

🏃Maribel Pérez (@misabel_perez), pese a cerrar su mejor temporada de invierno de siempre, se muestra triste en zona mixta con @josemaria_rubi tras la actuación de los jueces #WorldIndoorChamps 📢"Estoy muy triste, porque me han destrozado la carrera"📺https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/ssrQ7JEc92 — Teledeporte (@teledeporte) March 18, 2022

Cuando se le pregunta que cómo se puede recomponer una atleta en una situación así, Maribel Pérez respondía que es "difícil, porque te sacan. Tengo que echar coraje, quizás mañana lo vea diferente, porque a pesar de todo he corrido bien, en 7.20, pero te queda la pena de qué hubiera pasado si te hubieran dejado correr normal. Han estado en mis marca y la frustración es por no haber podido pelear, pero estaba ya completamente fuera".

¿Y el balance de la temporada? "Hace dos meses hubiera llamado loco a cualquiera que me hubiera dicho que habría pasado eso. Me tengo que quedar con eso y con las sensaciones que he tenido aquí, que han sido muy buenas. Me da pena, porque es un campeonato del mundo y llegas bien, pero intentaremos en verano quitarnos la espinita". De esta manera concluía la excelente campaña invernal de la atleta sevillana entrenada por su tío, Luis Rodríguez.