Max Biaggi bate el récord del mundo de velocidad con moto eléctrica: 408 km/h

Max Biaggi ha volado con una moto eléctrica. El piloto romano ha conseguido batir 11 récords del mundo al alcanzar los 408 km/h con el modelo Voxan Wattman, una moto que alberga un motor Mercedes de Fórmula E. En concreto, 367 caballos han sido los necesarios para que Biaggi salga catapultado en un abrir y cerrar de ojos. El experimentado piloto es la persona perfecta para este tipo de retos debido a su competitividad y temperamento tanto dentro como fuera de los circuitos.

Lo peculiar de este reto es que ha sido superado con una moto completamente eléctrica. La sostenibilidad es una de las premisas del futuro y Max Biaggi ha querido ser el hombre "ecologista" más rápido sobre una moto de este estilo. "No hace ruido mientras que otras hacen un ruido increíble", afirmaba Biaggi que está encantado con el rendimiento de la Voxam Wattman.

WE DID IT. Thanks to @maxbiaggi and a lot of hard work, the Voxan Wattman this weekend became the world’s fastest electric motorcycle, by reaching a top speed of 408 km/h (254 mph)⚡️Read the full story: https://t.co/JvvGPecZxy#Voxan #Wattman #WorldSpeedRecord @Venturi @rokit pic.twitter.com/3AvcFlDsRN