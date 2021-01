El contrato de Lionel Messi con el Barcelona asciende a 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas (entre la 2017-2018 y la que está en curso) hasta su vencimiento, el próximo 30 de junio, lo que lo convierte en el "contrato más caro de la historia del deporte".

El diario El Mundo publicó en exclusiva los términos de dicho contrato cuyo importe aclara es "la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos".

Según el rotativo "el cómputo neto, una vez aplicados los impuestos (el tipo más alto del IRPF para los ingresos procedentes de su contrato laboral, y el del impuesto de sociedades para los ingresos procedentes de su contrato de imagen), además de las deducciones de la Seguridad Social, representa más de la mitad de esta cantidad: alrededor de 297 millones de euros".

La remuneración representa, según El Mundo, 138.809.404 euros brutos (74.900.000 netos), que desglosa de la siguiente forma: 380.299 euros brutos al día (210.297 euros netos), cifra a la que hay que añadir los rendimientos de la explotación de su imagen, apartado en el que el jugador se reserva, además, hasta el 80% de los ingresos obtenidos por este concepto.

El Mundo dispone de la copia del documento suscrito por el futbolista con el conjunto azulgrana el 25 de noviembre de 2017, que "constituye el mayor contrato de la historia del deporte" y cuyo contenido, según el diario, ha permanecido en "el más absoluto secreto" hasta la fecha. El documento firmado por el jugador y el club consta de 30 páginas, divididas entre un contrato de trabajo (el 85% de las cantidades pactadas) y uno de derechos de imagen (el 15% del salario que permite la Ley a los clubes pagar por este concepto).

Además, la información también refleja que las percepciones de Messi duplican el gasto que le supone al Barcelona la totalidad de sus secciones deportivas.

La información aparece semanas después de que la memoria del club desvelara la enorme deuda económica que tiene la entidad azulgrana (1.173 millones de euros), de los cuales 730 millones son a corto plazo y 196 por traspasos a otros equipos.

Filtración

El Barcelona negó "categóricamente" que haya filtrado el contrato de Messi y anunció acciones legales contra el citado periódico por "los perjuicios que le puedan causar" esta publicación.

Mediante un comunicado, el club azulgrana lamenta que el contrato "haya trascendido públicamente", ya que se trata de "un documento de ámbito exclusivamente privado" y que se rige por el principio de "la confidencialidad entre las partes".

También emprenderá acciones legales Messi contra El Mundo. Los abogados del futbolista trabajan "en una querella por la publicación del contrato" y están estudiando "implicar a quienes desde el seno del club tuvieran acceso a dicho contrato y pudieran haberlo filtrado".

Esto supondría señalar tanto a los miembros de la anterior junta directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, como al presidente de la junta Gestora, Carles Tusquets, o al CEO de la entidad, Óscar Grau.

Elecciones

Los tres candidatos a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, criticaron que se haya filtrado el contrato de Messi con el Barcelona.

En un vídeo difundido por su candidatura, Font comentó que se desconoce quién ha filtrado la información, pero a quien perjudica es al Barcelona. "Es inadmisible. Decir que Messi ha arruinado al Barça es una autentica vergüenza. Al contrario, Messi es el mejor de la historia y lo queremos con nosotros y siempre", dijo. "Apelamos también a la necesidad de proyectos nuevos, sólidos y con liderazgos fuertes, es el futuro y es muy urgente. La historia entre Messi y el Barça es una historia espectacular y no permitiremos que nadie la pueda destruir", insistió Font.

En el caso de Laporta y de Freixa, ninguno de los dos quisieron realizar declaraciones públicas. Desde la candidatura de Laporta se recordó que Leo Messi es "un activo deportivo", así como "un generador de beneficios de primer orden".

"Lo que gana Messi es lo que se merece", aseguran desde el equipo de campaña del ex presidente barcelonista.

En el caso de Freixa, desde su equipo de prensa se constata que no se va a comentar ninguna información relativa a "la privacidad de las personas" como es un contrato profesional, sea de Messi o de cualquier otro jugador, aunque "lamentan que se haya hecho público". "No hablaremos de Messi hasta que tome posesión del cargo y haber hablado con él para no perturbar al equipo ni tampoco el trabajo del entrenador", aseguran desde la candidatura de Freixa.