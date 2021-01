'Mini', segunda mejor promesa del mundo de fútbol sala

El sevillano Alberto García, más conocido como Mini, acaba de ser nombrado como el segundo Mejor Jugador Joven del Mundo de fútbol sala. Un galardón que entrega anualmente Futsal Planet y en el que sólo ha sido superado por el brasileño Leozinho.

El jugador de ElPozo de Murcia Costa Cálida dice estar "muy orgulloso y muy satisfecho" por este nombramiento. "No esperaba estar ni entre los diez nominados" y que confirma su buena progresión desde que saliera de la cantera del Triana Fútbol Sala en 2014 rumbo al conjunto charcutero. Allí consiguió dar el salto del filial al primer equipo, donde es un habitual en el quinteto inicial. Además, su nombre está en las quinielas para la convocatoria de la selección española para el próximo mundial, que se disputará en septiembre en Lituania. "Sólo me queda trabajar y que el seleccionador se fije en mí", cuenta el joven futbolista, que ya fue internacional sub 18 y sub 21 recientemente, pues tan sólo tiene 22 años.

En la presente y atípica temporada, su segunda en la Liga Nacional de Fútbol Sala, ha participado en los 14 partidos que ha disputado su equipo, anotando un gol desde su posición ala. "Tengo que mejorar la puntería", explica. La pasada campaña sumó siete tantos en 22 encuentros. Dicha campaña, la 2019-2020, fue muy especial para él. Poco antes de comenzarla recogió otro premio. En aquel caso, el de Trianero del Año. Un reconocimiento que "no te dan todos los días", recuerda emocionado al recordar su barrio, del que salió siendo un adolescente. "Los primeros años fueron duros, pero ahora Murcia también es mi casa", relata. Allí también se forman otras jóvenes perlas del fútbol sala hispalense como Cristian Povea o Mariano Ponce. Quizá pronto sigan los pasos de Mini, que no para de agrandar su nombre en el fútbol sala internacional.