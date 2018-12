El Morón acaba metiéndose en un lío (55-65)

Dolorosa derrota del Aceitunas Fragata Morón ante un CB Villarrobledo que aprovechó bien el mal partido del equipo local. Prometedor debut de Ángel Vázquez, que fue lo mejor del Aceitunas Fragata Morón.

Nada de nada le salía al equipo de Pepe Carrión, que también estuvo penalizado por un arbitraje en la línea de los últimos encuentros. Aun así, la victoria de Villarrobledo es incontestable gracias a la enorme actuación de Miguel Martínez.

El primer cuarto del partido fue un bonito duelo entre los dos conjuntos, con Villarrobledo ejerciendo su poderío, pero sin que Aceitunas Fragata Morón perdiese la cara. Kedar Salam N’Kosi tiraba del carro junto con Taylor Cameron, que una semana más solo pudo tener participación testimonial por el lamentable arbitraje que sufrió. Un triple en el último segundo de Martínez servía como ejemplo de lo que esperaba durante el resto del encuentro.

El segundo cuarto comenzaba con un intercambio de golpes entre los dos equipos, con Alejandro Rodríguez y Aramburu como los anotadores de Aceitunas Fragata Morón. A falta de 5 minutos para el descanso, la cara del encuentro cambió, y al Aceitunas Fragata Morón no le salía nada. Smith, Lee y Nesbitt pisaban un poco el acelerador, y si no se fueron del partido fue porque Villarrobledo no completó tampoco una primera parte brillante.

La segunda parte seguía inclinándose para Villarrobledo y la crisis de identidad de Aceitunas Fragata Morón se agrandaba. Hasta que el equipo recordó el potencial que tiene. Los últimos 5 minutos sirvieron para culminar una remontada espectacular moronense, con un 3+1 de Kedar Salam N’Kosi espectacular. Sensaciones fantásticas para el equipo, el poco público activándose… hasta que se fueron las fuerzas. La gestión de los últimos segundos del tercercuarto y del inicio del último periodo fueron la última palada que se echaba sobre la tumba que se estaba cavando Aceitunas Fragata Morón.

Los últimos 10 minutos estuvieron plagados de pérdidas, errores arbitrales sonrojantes y una inoperancia impropia de este equipo, que se mantuvo mucho tiempo con solo 4 puntos. Al final se maquilló un poco el resultado, pero todos los esfuerzos eran inútiles. El destino estaba sellado y Aceitunas Fragata Morón suma su quinta derrota consecutiva, metiéndose en un problema serio.