Mucha fe y poco premio para el Betis Futsal (3-1)

Dio la cara el Betis Futsal ante el Valdepeñas, pero acabó cayendo por 3-1, con las botas puestas, ya que cuando buscaba el empate con todo llegó la sentencia de Chino a dos segundos del final. Es la tercera derrota seguida verdiblanca, el cuarto encuentro sin ganar, pero los de Juanito Cupim dieron un paso adelante y merecieron más en un pabellón hasta ahora inexpugnable donde el segundo clasificado de la liga se hace fuerte.

El conjunto local llevó el peso del encuentro en una primera parte en la que el control del balón le permitió probar bastantes veces a Nico Sarmiento desde posiciones lejanas, siempre con buena respuesta del meta bético, que también reaccionó bien en el mano a mano con Matheus.

Los balones en largo a Éric Pérez eran la única forma de sacudirse el dominio local, aunque Ivi en una arranca probó fortuna con un disparo lejano ante el que no tuvo problemas Edu Sousa. Pero las ocasiones más claras eran las del Valdepeñas, que se topaba una y otra vez con el muro infranqueable de un Sarmiento que atajó los lanzamientos peligrosos de Humberto y Batería. Y cuando no llegaba el portero fue el larguero el que evitó el 1-0, en un córner botado a media altura por Lolo remado por Chino.

El conjunto manchego pareció impacientarse al no llegar el gol y las imprecisiones permitieron al Betis alguna contra rápida. Rubén Cornejo avisó en una jugada ensayada cuyo disparo sacó abajo Edu Sousa y Catela replicó para los locales en una acción en la que le llegó el balón del otro costado y su remate desde el interior del área, con Sarmiento en el suelo, lo detuvo el meta con una extraordinaria respuesta. La última ocasión del primer tiempo fue para el Betis, en otra contra en la que Joselito remató de tacón ante la salida del meta local, pero un defensa sacó el esférico bajo palos.

Pero no pudo frenar Sarmiento más al Valdepeñas, que a los 36 segundos de la reanudación encontró su premio con un latigazo lejano de Catela, que justo después, tras un robo, pudo hacer el 2-0 de no encontrarse de nuevo con el larguero. Pero no tardó en llegar el segundo tanto manchego en una buena triangulación culminada cerca de la portería por Humberto.

Juanito apostó por el portero-jugador con Cristian Povea para tener más el balón y Emilio Buendía logró su sexto tanto de la temporada con un fuerte disparo que se coló entre las piernas del portero. A partir de ahí fue un ejercicio de paciencia, con el Betis llevando el peso del juego ante un rival atrincherado con el reto e golpear a la contra.

Pasaban los minutos y los verdiblancos aceleraron presionando muy arriba. En el minuto 39 un robo permitió a Ivi encarar al meta, lo regateó pero el balón se le fue largo antes de golpear con su pierna derecha. Éric Pérez lo intentó desde un costado y después no llegó a conectar tras un disparo de Joselito, antes de que Chino a dos segundos del final, firmase el 3-1 con un disparo a puerta vacía. Le puso ganas y fe el Betis Futsal, pero no encontró premio alguno.