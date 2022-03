Estas son las selecciones europeas que se juegan la respesca del Mundial 2022: Italia o Portugal, solo puede quedar una

Comienza la repesca para el Mundial de Catar 2022, donde algunas de las grandes selecciones del fútbol europeo se juegan su pase al mayor escenario del fútbol de selecciones, la Copa del Mundo. Portugal o Italia se quedarán sin su billete para Catar 2022, al haber sido emparejadas en la misma 'Final Four' por una plaza para el Mundial.

Antes del enfrentamiento que todo el mundo del fútbol está esperando, ambas selecciones tienen que pasar un examen. Italia debe vencer a Macedonia del Norte y la selección lusa debe hacer lo mismo ante Turquía.

En la segunda final a cuatro, se encuentran Suecia, República Checa y Polonia, que ya espera a su rival de entre los dos primeros debido a que Rusia ha sido excluida de la competición a causa del conflicto bélico con Ucrania. Por último, Austria y Gales se enfrentar por un partido contra el vencedor del Escocia-Ucrania, que ha sido aplazado para junio de 2022.

En una fase a partido único, el mundo del fútbol mira a la final a cuatro entre Portugal, Turquía, Italia y Macedonia del Norte. Las dos ultimas campeonas de Europa, Portugal e Italia, ya piensan en su futuro enfrentamiento, aunque primero tienen que superar a sus rivales.

Portugal se enfrenta contra Turquía. Oporto presenciará uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos para el combinado luso, que, aunque juega en casa, tiene enfrente a un equipo con hambre, como es la selección de Turquía. Los locales están obligados a ganar si quieren disfrutar de la última cita mundialista de Cristiano Ronaldo. En el otro lado del campo está Turquía, una selección que, tras el varapalo sufrido por el resultado tan negativo de la última Eurocopa, busca acceder a un torneo que no disputa desde 2002.

Por otra parte, Italia busca, en Palermo, seguir con su aspiración mundialista. Aunque los vigentes campeones de Europa no deben tener grandes problemas para derrotar a Macedonia del Norte, el talento de jugadores como Elmas pretenden complicar la papeleta a los chicos de Mancini. Una de las grandes bajas de Italia para la repesca es Federico Chiesa, principal estandarte transalpino en ataque y que es baja para toda la temporada.

Polonia ya espera en la final a su rival, que sale del enfrentamiento entre suecos y checos. En un partido en el que los suecos son favoritos debido, en gran medida, por la baja de Patrick Schick en el cuadro checo. El jugador del Bayer Leverkusen, lesionado actualmente, era la principal amenaza de República Checa y ahora Suecia tiene una gran ventaja sobre el papel.

Los suecos, que ya pusieron en serios problemas a España en la fase de clasificación, cuentan con la baza de Alexander Isak y Zlatan Ibrahimovic en ataque. La creatividad de Forsberg es otro de los peligros de cara a las aspiraciones checas.

Polonia ha accedido a la final de la repesca por una plaza en Qatar 2022 porque Rusia quedó expulsada por la UEFA a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En otro lado del cuadro, el partido entre Escocia y Ucrania está aplazado debido a los mismos motivos, por lo que el ganador del encuentro entre Gales y Austria tendrá que esperar para conocer a su rival.

