El viento del Norte desafía a Pilar Lamadrid en la Lanzarote International Regatta

Sexta jornada de la Lanzarote International Regatta y segunda con los Nacra 17 e iQFOil en competición. Por primera vez en lo que va de campeonato, el viento ha soplado del Norte, algo rolón, pero las grandes olas de días anteriores han dado paso por fin a una mar plana y por tanto a un tablero de juego completamente diferente.

Pilar Lamadrid recupera y ya es cuarta de iQFOil femenino

Cuatro regatas de formato Barlovento/Sotavento son las que ha completado la flota de windsurf olímpico femenino. La sevillana Pilar Lamadrid ha sido la más consistente y sube disparada a la cuarta plaza provisional recuperada ya de la indisposición de este martes que la obligó a volver a tierra antes de tiempo. Con unos parciales 2-8-1-1, Lamadrid ha sido la mejor del día.

“Ayer (martes) fue un día bastante duro para mí porque no me encontraba físicamente bien. De las pocas veces que una, en regata, se siente mal y no pude terminar la segunda manga”, ha explicado a su vuelta a Marina Rubicón.

“Hoy (miércoles), al haber salido al agua sin tanta ola y con unas condiciones relativamente más fáciles de navegar mi cuerpo lo ha agradecido. He podido regatear y, aunque es verdad que ha sido un día complicado en cuanto a los cambios que ha habido de viento, me ha gustado poder entrar de nuevo en el juego y estar ahí en el top peleando por ganar mangas”, ha añadido la sevillana. La otra española en liza, Andrea Torres, está en mitad de la tabla y es 31ª de un total de 60 windsurfistas.

Shahar Tibi pasa al primer puesto de la general, con un podio copado por las windsurfistas israelíes: Sharon Kantor baja a la segunda plaza pero con los mismos puntos que su compatriota, 18, mientras que Katy Spychakov es tercera.

“Han sido unas buenas regatas. El viento cambiaba de dirección por segundos y en este tipo de condiciones puedes ganar o perder mucho en un instante. Probablemente he sido la que más viradas ha hecho, hasta cinco en un tramo, que no es lo usual en iQFOil, pero hoy ha valido la pena. Ha sido muy intenso”, ha señalado la nueva líder.

Sebastian Koerdel iguala a Sam Sills en iQFOiL masculino

En la categoría masculina de windsurf olímpico, el líder Sam Sills comenzó bien el día (1-2) pero perdió fuelle en las últimas pruebas (17-23). El británico se aferra por los pelos a la primera plaza ya que el actual campeón del mundo de la clase, el alemán Sebastian Koerdel, iguala a Sills con 23 puntos.

En una flota compuesta por un total de 75 deportistas, el primer español es el juvenil mallorquín del CN Sa Rapita Nacho Baltasar, en la 31ª plaza provisional. El gallego Tomás Vieito es 44º seguido del mallorquín Bernat Tomàs, mientras que el alicantino Jorge Aranzueque es 51º.

Los canarios Tara Pacheco y Andrés Barrio, octavos en Nacra 17

Tara Pacheco y Andrés Barrio son los únicos representantes españoles en la flota de Nacra 17. La tripulación canaria sube una plaza en la general y ya es octava tras esta segunda jornada de regatas. Mientras, hay un nuevo líder en la clase con los franceses Billy Besson y Noa Ancian en lo más alto de la general tras de un total de tres regatas disputadas en el campo de regatas situado cerca de la isla de Lobos.

Digna de destacar es la victoria en la primera manga de la tripulación china formada por Huicong Mai y Linlin Chen, que suben a la decimotercera plaza de la general. Los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, argentinos, son segundos a tan sólo un punto del oro mientras que los neozelandeses, y exlíderes, Micah Wilkinson y Erica Dawson descienden al puesto de bronce.

Este jueves la jornada comenzará a partir de las 12:00 hora peninsular con cuatro nuevas pruebas previstas para la flota de Nacra 17 y seis para los iQFOil.

Este evento internacional organizado por Marina Rubicón cuenta con el apoyo de la Real Federación Canaria de Vela y es posible gracias a los patrocinios institucionales de Promotur Turismo de Canarias con la financiación del Fondo REACTEU y de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), así como a la colaboración pública del Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar).