Nueva opción para el filial sevillista ante el Decano

El Sevilla Atlético tendrá una nueva oportunidad de demostrar que tiene más equipo que lo que muestra la posición que ocupa actualmente en la tabla clasificatoria ya que se sitúa en los puestos de promoción de descenso a Tercera División, algo que no iría acorde a los objetivos sevillistas antes de empezar la temporada.

Si bien el fútbol desplegado, sobre todo en últimas fechas, no se corresponde con la situación actual del equipo, los hombres de Luci tendrán que proponer algo más si no quieren verse metidos en serios apuros cuando la temporada aún no ha llegado a su ecuador.

La última derrota contra el Melilla, algo lógico debido a que el conjunto melillense es el líder de la competición, no hizo más que corroborar que el Sevilla Atlético sugiere más potencial del que reflejan sus números en la tabla. El conjunto franjirrojo mostró trazas de equipo competitivo en la ciudad autónoma.

El equipo sevillista encadenó un par de victorias consecutivas que lo llevaron a tomar vuelo por fin, pero tras el inesperado resbalón ante el colista Atlético Malagueño en casa y el revés en Melilla ahora vuelve a estar en una situación complicada y necesita de nuevo sumar de tres en tres.

El rival será un Recreativo de Huelva que ocupa una meritoria sexta plaza y que está a tan sólo tres puntos del ascenso, que actualmente delimita el Linense. El Decano viene de una buena victoria por 2-3 ante el Talavera fuera de casa, algo que le hará llegar con la moral reforzada para recibir a un Sevilla Atlético más tocado en su moral.

El filial sevillista tendrá ante sí al segundo máximo artillero de la competición, Caye Quintana, que lleva ya seis tantos en esta liga. Sin embargo el técnico recreativista, José María Salmerón, aún desconoce si podrá contar con tres de sus hombres, que son duda: Diego Jiménez, Iago Díaz y Mario.

El Recreativo, un histórico que busca resurgir de sus cenizas y conseguir el ansiado ascenso, tendrá que verse las caras con un filial sevillista que ha puntuado en sus tres últimas visitas al Nuevo Colombino, pero que en esta ocasión llega muy presionado por la necesidad de puntuar patra no verse en la zona caliente.