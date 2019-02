Nueva prueba para remontar el vuelo

Nuevo capítulo en la historia de la lucha del Sevilla Atlético por eludir un descenso que parece ir de su mano ya que cuando parece que el equipo de Luci va a remontar el vuelo, sobreviene la recaída en la siguiente jornada y vuelve a las posiciones de peligro de la tabla.

Entre los cuatro peores equipos de la competición se encuentra un filial hispalense al que se le acaba el tiempo de reacción y que no puede permitirse pasar muchos más encuentros en la zona baja si no quiere verse en un final de temporada de infarto por no perder la categoría.

Después del serio correctivo recibido en San Fernando (3-0), ahora el Sevilla Atlético buscará dar una alegría a los aficionados en forma de victoria y para ello regresan al Jesús Navas, donde sus últimos dos partidos los contaron por victorias. El rival, un Marbella situado cómodamente en mitad de tabla, sin mayores preocupaciones que ir sumando puntos y sensaciones poco a poco.

Djakaridja Traoré, nuevo refuerzo del filial hispalense, quizá pueda estar disponible para Luci, y si el técnico sevillista lo desea, el centrocampista podría ya disputar sus primeros minutos con la camiseta sevillista.El costamarfileño procede del Recreativo de Huelva y ha pasado también por las canteras de Real Madrid o Espanyol y formará parte del cuadro franjirrojo hasta final de temporada.

Una temporada que el Sevilla Atlético no quiere que se le complique y que podría seguir la trayectoria de su rival hoy, el Marbella, que hace tan sólo tres jornadas estaba en descenso por debajo incluso del club hispalense y que ha visto cómo se ha relanzado después de tres victorias en los últimos tres encuentros. La llegada de su actual técnico, David Cubillo, hizo que el equipo costasoleño cambiase el rumbo. El propio entrenador podrá contar con Samu de los Reyes, Faurlín e incluso la última incorporación de los marbellíes, el brasileño Paulo Vitor, quien recaló procedente del Albacete.

El Sevilla Atlético está, de nuevo, ante la oportunidad de demostrar que tiene equipo, ganas y calidad para avanzar en la tabla y posicionarse más arriba de lo que está ahora y el primer paso será quedarse los tres puntos contra un combativo Marbella que no pondrá las cosas fáciles al filial franjirrojo.