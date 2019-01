Nuevo duelo de necesidades en el Jesús Navas

La entrada del nuevo año no parece haber hecho reaccionar a un Sevilla Atlético que sigue en la misma línea que en el presente curso en el cual no supo completar un buen inicio de temporada 2018-2019.Las dudas no se han disipado lo más mínimo en este comienzo de año, donde el Ibiza de Andrés Palop fue el primer equipo en devolver a la realidad al filial hispalense, que necesita la victoria cuanto antes para intentar recuperar algo de comba.

Semana tras semana el Sevilla Atlético ve como pasan las jornadas y cada vez es más difícil salir del pozo, aunque aún queda mucho y al conjunto franjirrojo parecen venirle algunas jornadas de inspiración en las que aparenta ser un equipo renovado, pero tendrá que conseguir hacerlo de manera más regular si quiere continuar en la categoría.

La pasada jornada el Ibiza destapó las carencias de los hombres de Luci y ahora tendrán la oportunidad de resarcirse contra un rival directo como es El Ejido 2012, que, aunque le saca cinco puntos al filial sevillista, es un competidor claro por la permanencia.

Decimoséptimo con 20 puntos, el cuadro hispalense está a tan sólo uno de la salvación, y en su último duelo en casa consiguió imponerse al Badajoz antes del parón navideño.

Luci no podrá contar con Bryan Gil, quien formó parte de la expedición sevillista que viajó a la capital para medirse al Real Madrid por lo que no tendrá a una de sus mejores armas.

El Ejido, por su parte, llegará al Jesús Navas con la moral alta después de haber realizado un gran partido y de haber empatado a un gol con uno de los mejores equipos de la competición, el Melilla, que se encuentra tercero a sólo cuatro puntos del líder y que está practicando un fútbol muy atractivo desde el comienzo de la temporada.

El conjunto visitante llega con un colchón de 5 puntos sobre las posiciones de peligro que actualmente ocupa el Sevilla Atlético, que querrá dar un golpe en la mesa y recortarle de golpe tres puntos que lo acerquen un poco más al objetivo al filial sevillista.

En el partido de ida los hombres de Luci perdieron por un corto 1-0 su partido contra El Ejido, que fue superior y se acabó quedando con los tres puntos en su feudo para satisfacción de los de José Sevilla.Los visitantes no podrán contar con Gabri ni con Emilio Cubo, dos jugadores importantes en los planes del técnico que están lesionados, pero si podrá disponer de la reciente incorporación, Carlos Fernández.

Un partido que puede marcar un punto de inflexión para un filial con sed de victorias.