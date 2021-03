La sevillana Olga Carmona es la novedad en la lista del seleccionador español absoluto, Jorge Vilda, cara a los partidos que el combinado nacional disputará ante Países Bajos (viernes 9 de abril) y México (martes 13 de abril) en Marbella. Los partidos servirán para iniciar la preparación la Eurocopa de 2022 (6 al 31 de julio) en Inglaterra, reprogramada la cita que debía disputarse este verano con las mismas sedes.

La futbolista hispalense, que actualmente milita en el Real Madrid tras varias temporadas siendo una de las referentes del Sevilla, pese a su juventud, es una de las fijas este curso en uno de los equipos revelación de la Primera Iberdrola, ya que las blancas son terceras (tienen presupuesto para ello) en su primer curso en la élite bajo el club merengue. El buen trabajo en su equipo, en posiciones más retrasadas como lateral respecto a la que venía jugando como nervionense, le ha valido la convocatoria: "Lleva llamando a las puertas de la selección toda la temporada. Está preparada para estar aquí y para debutar. Si no entró antes es por lo competido que está cada puesto. Ya demostró en categorías inferiores lo que puede dar. En sub 19 dio un gran rendimiento jugando un poco más adelante, no de lateral como ahora. Es una jugadora con velocidad, que toma muy buenas decisiones y la rival que tenga enfrente lo tiene muy difícil para rebarsarla.", destacó Vilda.

🎙 Jorge Vilda: "@7olgacarmona lleva llamando a las puertas de la Selección toda la temporada. Está preparada para estar aquí y para debutar".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/thywf5Z6qn — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) March 29, 2021

"Parece que tiene más edad de la que tiene y esta camaña está viviendo un crecimiento y una evolución que podíamos predicir, pero con el trabajo que está haciendo día a día está demostrando que está capacitada para estar con la selección y debutar", añadió el técnico sobre la hispalense, que podría debutar ante Holanda, vigente campeona de Europa y subcampeona del mundo.

La selección está citada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo lunes 5 de abril y viajará a Marbella una vez completen los correspondientes chequeos médicos.

En la lista también se encuentraora sevillana como la portera Lola Gallardo (Olympique Lion), habitual con el combinafo nacional.