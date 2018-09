Optimismo para el debut

El pabellón Fernando Martín de San José de la Rinconada abrirá hoy (17:00) sus puertas con motivo del estreno liguero del equipo más laureado de la localidad. Al abrigo de un nuevo patrocinador y con el irrenunciable objetivo de disputar el play off por el título de Liga Nacional –renombrada Top 8 LaLiga 4 Sports–, el bloque que dirige el incombustible Antonio Molina dará la bienvenida a la temporada frente al CB Pitiús.

Casi 30 años lleva el técnico rinconero ocupando el mismo banquillo. "Debo ser el entrenador más veterano de toda España", asegura. El paso del tiempo no han restado ilusión a Molina, que una temporada más dirigirá a sus hijas, Laura y Marta. Junto a ellas estarán otros dos integrantes de la columna vertebral del plantel, Juan Manuel Fernández y Javier Sánchez, así como la inglesa Heather Olver.

Una de las claves del Rinconada, el equipo que más títulos (12) ha ganado en Liga Nacional, es combinar la experiencia y veteranía de jugadores de la casa con algunos fichajes extranjeros. Tal es el caso de Peter Mills, medalla de bronce en los Juegos de Río 2016. "Es un jugador de renombre y contrastado, que viene para reforzar los dobles mixtos, nuestra asignatura pendiente en los últimos años", explica Molina.

Además del británico, el cuadro rinconero cuenta con otras dos incorporaciones:el alicantino Fran Olivares, subcampeón de España júnior en la modalidad individual, y la donostiarra Nerea Díaz, internacional sub 19.

Por su parte, el Pitiús inicia el curso con la premisa de dar guerra. A pesar de que Rinconada y Recreativo IES La Orden parten como eternos favoritos a lograr el billete para el play off, el cuadro ibicenco confía en dar un paso adelante, como ya hiciera el CB Oviedo hace un par de temporadas, y complicar la clasificación a sevillanos y onubenses. Hasta la fecha, la mejor posición del Pitiús fueron los dos cuartos puestos obtenidos en la temporada pasada y en la 2015-16.

Para ello tendrá en sus filas a la campeona olímpica y mundial Carolina Marín, que no disputa un partido de Liga Nacional desde 2013, cuando todavía militaba en La Orden. No obstante, la onubense no estará esta tarde en la Rinconada, pues se encuentra disputando el World Tour de Japón y China. "Deportivamente, nos viene bien que no venga. Desde el punto de vista del espectáculo, sí que es una pena su ausencia", se sincera Molina.

Aun sin Marín, el Pitiús no es un rival menor. Así lo avisa el técnico rinconero: "Se ha reforzado muy bien para esta temporada y ya el año pasado estuvo cerca de meterse en el play off. En general, todos los equipos han mejorado sus plantillas, así que creo que va a ser un año de mucha igualdad".

Si el nivel se equipara, más de una sorpresa podrá darse al término de la campaña. En cualquier caso, al Rinconada lo invade el optimismo, al que también contribuye el patrocinio de la marca de ropa deportiva Altium, la misma que viste a los tenistas de los equipos de Copa Davis y Copa Federación. "Con decirte que llevábamos varias temporadas repitiendo equipaciones… Gracias a ellos eso ha cambiado y es toda una alegría tras años de muchos apuros", se sincera el técnico.